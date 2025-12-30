Spordiajakirjanike eelistus treenerite seas kuulus kindlalt Varnavskajale

28. detsembril toimunud pidulikul galal "Spordiaasta tähed 2025" jagati kuldsed Kristjanid aasta parimatele sportlastele, treeneritele ja võistkondadele. Lõpptulemus selgus kolme hääletuse tulemuste liitmisel – rahvas, spordiorganisatsioonid ja spordiajakirjanikud. Eesti Spordiajakirjanike Seltsi (ESAS) hääletusest võttis osa 49 seltsi liiget.

Aasta treeneri kategoorias andsid ajakirjanikud punkte kümnele treenerile või treeneriteduole. Hääletajad seadsid paremusjärjestusse enda viis eelistust, jagades neile vastavalt viis, neli, kolm, kaks ja ühe punkti.

Ajakirjanike esikoht kuulus väga kindlalt 169 punktiga jaanuarikuistel kodustel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel esikoha saanud Niina Petrõkina treenerile Svetlana Varnavskajale. Teise koha sai 125 punktiga Eesti ujumiskoondise peatreener ja Ralf Tribuntsovi isiklik treener Toni Meijel, vaid kahe punktiga jäi talle alla epeevehkleja Katrina Lehise juhendaja Nikolai Novosjolov.

Hääletusel osalenud ajakirjanikest 18 andsid esikoha Varnavskajale. Seitse esikohta sai Heiko Rannula, kuus ajakirjanikku panid esikohale Henry Heina ja Stefani Wendelschaeferi. Meijel, Novosjolov ja Erki Nool said kõik viis esikohta. Kaks ajakirjanikku asetasid esikohale Holger Peeli ja üks Steffen Walstadi.

ESAS-i 2025. aasta treeneri hääletuse tulemused:

1. Svetlana Varnavskaja 169 punkti (18 esikohta)

2. Toni Meijel 125 punkti (5 esikohta)

3. Nikolai Novosjolov 123 punkti (5 esikohta)

4. Heiko Rannula 82 punkti (7 esikohta)

5. Erki Nool 81 punkti (5 esikohta)

6. Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer 72 punkti (6 esikohta)

7. Holger Peel 60 punkti (2 esikohta)

8. Alar Seim 16 punkti

9. Steffen Walstad 6 punkti (1 esikoht)

10. Konstantin Vassiljev 1 punkt

ESAS-i liikmete hääletussedeleid näeb siit: