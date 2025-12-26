Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

Valitsev iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina jõudis oma taastumisprotsessis suure verstapostini, kui sai treeningul esmakordselt kolmest lutz'i ja flip'i harjutada.

21-aastane Petrõkina võitis hiljuti Eesti meistritiitli ning ütles pärast seda ERR-ile, et on kannakõõluse operatsioonist taastunud, kuid pole veel osasid hüppeid harjutada saanud.

Teisel jõulupühal postitas Petrõkina oma Instagrami kontole mitu story'it, kuhu kirjutas: "Lõpuks. Ma pole saanud lutz'i ja flip'i pea üheksa kuud teha".

Valitsev Euroopa meister lisas seejärel kaks videot, milles sooritas nii kolmese lutz'i kui kolmese flip'i.

Petrõkinal on tuleval aastal tihe võistlusgraafik, 13. jaanuaril saavad Sheffieldis alguse Euroopa meistrivõistlused, kus ta koos Kristina Lisovskaja, Nataly Langerbauri ning vendade Selevkodega võistleb. Veebruaris võistleb Petrõkina Milano Cortina taliolümpial ning märtsi lõpus peetakse Prahas ka maailmameistrivõistlused.