Petrõkina: hoiame pöialt, et saan varsti paremalt jalalt hüppeid teha

Tiitlikaitsja Petrõkina pälvis lühikava eest 67,08 punkti, millega parandas novembri lõpus samuti Tondirabas toimunud Rahvusvahelise Uisuliidu Challenger sarja võistlusel saadud tulemust (58,86 p) enam kui kaheksa punkti võrra.

Jalaoperatsiooni järel vormi koguv Petrõkina sai hakkama haruldase kaskaadiga, mis koosnes kolmesest Salchow'ist ja kolmesest toe loop'ist. "Kõik teavad, et mul on kaskaadiga mingi probleem, just peas. Oskan seda teha, aga kui terve kava kokku panna, on raske," ütles tiitlikaitsja ERR-ile. "Kahjuks ei saa veel paremast jalast kolmest teha, aga jalg on juba palju parem."

Oktoobri alguses kannakõõluse tõttu operatsioonilauale heitnud Petrõkina lubas, et kutsub ERR-i varsti esimesi hüppeid paremalt jalalt filmima. "Ma ütleks, et olen heas füüsilises vormis, kui hakkan paremalt jalalt hüppama. Hoiame pöialt, et saan need hüpped varsti teha ja jalg ei hakka valutama," lisas ta.

Petrõkina keskendub taastudes tasakaalu leidmisele. "Praegu on lihtne, sest jalg ise annab tunda ja ütleb, millal võtta uisk maha ja puhkust anda. See on selline trauma, et ma tean, et ma ei tohi puhata, sest siis valutab veel rohkem. Kui annan liiga palju, siis hakkab ka valutama," rääkis ta. "Peab keskjoone leidma. Lihtsalt pean rohkem tööd tegema."

"Olen juba harjunud sellega, et kui midagi juhtub, siis alustan uuesti. Kui alustad uuesti, siis vaatad, kas kuskil oli mingi viga ja seda saab parandada. Ehitad seda maja uuesti ja uuesti, teed seda tugevamaks ja tugevamaks. Kogemus on hea," lisas Petrõkina.

67,08 punkti tähistab küll hooaja tippmarki, aga valitsev Euroopa meister tahaks 70 punkti piiri alistada ja uue isikliku rekordi püstitada. "Tean, et suudan seda teha. Tean, et mul on kõik võimalused selleks olemas. Kui tervis on, siis on kõik olemas," ütles ta.

Sel hooajal näeb teda jääl esitamas täiesti uut lühikava, mille kallal tehti Austrias kõvasti tööd. "Algul arvasin, et see pole nii kiire ja see pole tavaline tango, aga ikkagi surin sammudes ära. Nüüd on juba füüsiline vorm parem, sain juba normaalselt kõik sammud teha, jalad hoidsid. Aga kava on raske, aeglasema muusikaga oleks lihtsam seda teha," rääkis ta.

"Proovisin natuke hoida emotsiooni, alguses hakkasin näoga mängima, aga siis mõtlesin, et teeme alguses kõik hüpped ära ja siis laseme emotsioonid. Sammudes juba proovisin emotsiooni lasta, aga tervet kava peab kontrolli all hoidma."

Mis sõnumit valitsev Euroopa meister oma kavaga saadab? "Algul ootan baaris ja ootan mingit meest, siis pean teda enda juurde kutsuma ja käest võtma. Ja siis ma ei tea, mis toimub. Varastan mehe!" naeris ta.

Eesti meistrivõistlustel peetakse vabakavad pühapäeval, meeste arvestuses oli lühikavas parim Aleksandr Selevko, aga noorem vend Mihhail jäi temast veidi enam kui kolme punkti kaugusele.