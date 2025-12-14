X!

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot

Iluuisutamine
Niina Petrõkina
Niina Petrõkina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tondiraba jäähallis krooniti iluuisutamise Eesti meistriteks naisüksiksõidus Niina Petrõkina ja meesüksiksõidus Aleksandr Selevko.

Lühikava järel juhtima asunud Petrõkina kogus vabakavaga hooaja parimaks 127,34 punkti ja kogusummaks seega 194,42 punkti. Mõne nädala eest sai ta samas kohas 178,61 punkti ehk hooaja tippmark paranes selgelt.

Tihedam oli heitlus teisele kohale, kus Nataly Langerbaur (169,54) kerkis vabakavaga mööda Kristina Lisovskajast (165,42). Neljas oli Olesja Leonova (140,51).

Meeste konkurentsis oli Aleksandr Selevko parim nii lühi- kui ka vabakavas ja teenis esikoha 256,93. Vend Mihhail Selevko sai kahe kava summas kirja 247,62 punkti. Kolmas oli 235,43 punktiga Arlet Levandi.

