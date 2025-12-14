X!

Petrõkina: tegin kõik hüpped ära, ka raskemad

Iluuisutamine
Foto: ERR
Iluuisutamine

Iluuisutamise naisüksiksõitja Niina Petrõkina hooaeg algas loodetust keerulisemalt, sest oktoobris tuli läbida operatsioon ja jalg teeb seniajani valu.

9. oktoobril käis Petrõkina Münchenis operatsioonil, mille käigus tema parema jala achilleuse kõõlus vabastati põletikulisest liigesekestast, mis piiras liikumist.

Novembri lõpus naases ta võistlustele ja tuli detsembri teisel nädalavahetusel Eesti meistriks. "Oktoobris ei mõelnud ma, et üldse lähen nendele võistlustele," lausus Petrõkina intervjuus ERR-ile. "Küsimus oli, kas valid tervise või jätkad uisutamist ja treenimist. Aga tuli selline juhtum, et peaks ikka opi tegema. Jälle kiiresti-kiiresti vormi taastama."

Suutsid sõita kaks väga head kava. Kas oled ise superrahul, et sellise enesekindlusega seda, mida praegu suudad, tegid ära?

Olen väga rahul oma kavadega! Juba nägin protokolli, vabakavas on ka kõik piruetid ja sammud neljandale tasemele. Mis tähendab, et ma ei seisnud, kui mul jalg valutas. Töötasin ikkagi teiste elementidega. Olen sellega ka väga rahul! Tegin kõik hüpped ära, raskemad hüpped. Mul ei olnud täna vigu ja olen sellega väga rahul.

Jalg ikka valutab?

Valutab. Pärast võistlust võtab mitu päeva aega, et taastuda. Aga olen sellega harjunud. See ei ole nii valulik kui enne oppi. Praegu on juba palju lihtsam ja tänu jumalale, et saan teha ka raskemaid hüppeid.

Kui aja pärast on EM Sheffieldis. Mida kuu ajaga annab teha ja kuidas tunned tiitlikaitsja pinget?

Plaan on hüpata kolmesed flip ja lutz. Taastada need. Ma loodan, et jalg saab sellega hakkama ja on tubli. Minu eesmärk igal võistlusel on teha seda, mida saan sel hetkel teha. Ma ei tea, mida saan teha kuu pärast. Loodan positiivset ja ootan, et saan teha kõike, mida oskan. Teen sama kava, mis eelmisel hooajal. Aga elu näitab.

Kas pinge on nüüd maha lahtunud? Mingil määral pead lihtsalt võitlema ellujäämise nimel. Oli see hooaja alguses suurem?

Ma terve hooaeg mõtlesin jalast. Kuidagi ei jõudnud mõelda suurtele võistlustele. Ma lihtsalt elasin samm sammuga ja töötasin. Ma olen väga rahul sellega, et saavutasin eelmisel hooajal kolm kohta Euroopa meistrivõistlustele, kaks kohta maailmameistrivõistlustele ja ühe koha olümpiale. Nüüd on minu eesmärk see, et mina lähen olümpiale. Aga selleks on vaja rohkem töötada.

Selleks on vaja hea EM teha.

Jah!

Väike tiitlivõistluste testi said tänase võistlusega ja ka sellega, et päev oli väga pikk. Tulid otse dopinguproovilt.

See on tavaline asi, et pärast suurt võistlust võetakse dopinguproov. Seekord läks isegi mitte nii kaua kui arvasin, aga ikkagi läks kaua.

Kõik sammud EM-iks on tehtud, nüüd jääb veel areneda.

Jah!

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

iluuisutamise uudised

14.12

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot Uuendatud

14.12

Petrõkina: tegin kõik hüpped ära, ka raskemad

13.12

Petrõkina: hoiame pöialt, et saan varsti paremalt jalalt hüppeid teha

13.12

Petrõkina ja vanem Selevko läksid Eesti meistrivõistlustel juhtima

12.12

Nädalavahetusel selguvad iluuisutamise Eesti meistrid

07.12

Maailmameister Liu võttis GP-finaali debüüdil võidu

06.12

Langerbaur pälvis Zagrebis kümnenda koha

06.12

Seitse neljast teinud Malinin võitis rekordilise vabakavaga GP-finaali

05.12

Levandi kerkis Horvaatias teiseks, aga EM-ile sõidavad Selevkod

05.12

Jaapani paar sai kodupubliku ees GP-finaaletapi võitu tähistada

04.12

Malinin jäi GP-finaali lühikavas oma võimete tipust kaugele

04.12

Tallinna aasta sportlasteks valiti Niina Petrõkina ja Johannes Erm

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

28.11

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

28.11

Kaljuvere pääses Tallinnas pjedestaalile, Goidina napilt neljas

videod

sport.err.ee uudised

00:01

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

14.12

Rae tunnistas Leedus vaid võite

14.12

Saalihokikoondise kapten: on, mille üle uhkust tunda

14.12

Mõõnav Panter sai Leedu klubilt lüüa

14.12

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot Uuendatud

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

14.12

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

14.12

ETV spordisaade, 14. detsember

14.12

Petrõkina: tegin kõik hüpped ära, ka raskemad

14.12

Man City ja Aston Villa ei lase Arsenali kaugemale

14.12

Norra tuli veteranist väravavahi viimases mängus maailmameistriks

14.12

Šveits krooniti maailmameistriks, Rootsi jäi esimest korda medalita

14.12

Pärnu ei loovutanud Võrule geimigi, Tartu kaotas leedulastele

14.12

Prevc võitis neljandat korda järjest, Aigro piirdus avavooruga

14.12

Serviti sai Balti liigas suure võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo