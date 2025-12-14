Petrõkina: tegin kõik hüpped ära, ka raskemad

9. oktoobril käis Petrõkina Münchenis operatsioonil, mille käigus tema parema jala achilleuse kõõlus vabastati põletikulisest liigesekestast, mis piiras liikumist.

Novembri lõpus naases ta võistlustele ja tuli detsembri teisel nädalavahetusel Eesti meistriks. "Oktoobris ei mõelnud ma, et üldse lähen nendele võistlustele," lausus Petrõkina intervjuus ERR-ile. "Küsimus oli, kas valid tervise või jätkad uisutamist ja treenimist. Aga tuli selline juhtum, et peaks ikka opi tegema. Jälle kiiresti-kiiresti vormi taastama."

Suutsid sõita kaks väga head kava. Kas oled ise superrahul, et sellise enesekindlusega seda, mida praegu suudad, tegid ära?

Olen väga rahul oma kavadega! Juba nägin protokolli, vabakavas on ka kõik piruetid ja sammud neljandale tasemele. Mis tähendab, et ma ei seisnud, kui mul jalg valutas. Töötasin ikkagi teiste elementidega. Olen sellega ka väga rahul! Tegin kõik hüpped ära, raskemad hüpped. Mul ei olnud täna vigu ja olen sellega väga rahul.

Jalg ikka valutab?

Valutab. Pärast võistlust võtab mitu päeva aega, et taastuda. Aga olen sellega harjunud. See ei ole nii valulik kui enne oppi. Praegu on juba palju lihtsam ja tänu jumalale, et saan teha ka raskemaid hüppeid.

Kui aja pärast on EM Sheffieldis. Mida kuu ajaga annab teha ja kuidas tunned tiitlikaitsja pinget?

Plaan on hüpata kolmesed flip ja lutz. Taastada need. Ma loodan, et jalg saab sellega hakkama ja on tubli. Minu eesmärk igal võistlusel on teha seda, mida saan sel hetkel teha. Ma ei tea, mida saan teha kuu pärast. Loodan positiivset ja ootan, et saan teha kõike, mida oskan. Teen sama kava, mis eelmisel hooajal. Aga elu näitab.

Kas pinge on nüüd maha lahtunud? Mingil määral pead lihtsalt võitlema ellujäämise nimel. Oli see hooaja alguses suurem?

Ma terve hooaeg mõtlesin jalast. Kuidagi ei jõudnud mõelda suurtele võistlustele. Ma lihtsalt elasin samm sammuga ja töötasin. Ma olen väga rahul sellega, et saavutasin eelmisel hooajal kolm kohta Euroopa meistrivõistlustele, kaks kohta maailmameistrivõistlustele ja ühe koha olümpiale. Nüüd on minu eesmärk see, et mina lähen olümpiale. Aga selleks on vaja rohkem töötada.

Selleks on vaja hea EM teha.

Jah!

Väike tiitlivõistluste testi said tänase võistlusega ja ka sellega, et päev oli väga pikk. Tulid otse dopinguproovilt.

See on tavaline asi, et pärast suurt võistlust võetakse dopinguproov. Seekord läks isegi mitte nii kaua kui arvasin, aga ikkagi läks kaua.

Kõik sammud EM-iks on tehtud, nüüd jääb veel areneda.

Jah!