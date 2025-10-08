X!

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

Iluuisutamine
Niina Petrõkina
Niina Petrõkina Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Iluuisutamise naiste üksiksõidu valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina otsustas võistlemise osas hetkel aja maha võtta.

"Minu tiim ja mine oleme otsustanud võistlustelt lühikese pausi teha ja läbida mõned arstide soovitatud meditsiinilised protseduurid. Loodan peagi tagasi tulla. Teie Niina," kirjutas ta kolmapäeval Instagramis.

21-aastane Petrõkina pidi algselt osalema järgmisel nädalal Prantsusmaal Angers'is toimuval hooaja esimesel GP-etapil, kuid nüüd on tema nimi protokollis maha tõmmatud. Küll aga on tema nimi endiselt kirjas novembris toimuva Finlandia Trophy stardinimekirjas.

Tänavu jaanuaris tuli Petrõkina kodusel Tallinnas naiste üksiksõidu Euroopa meistriks korjates lühikavas 68,94, vabakavas 139,24 ja kokku seega 208,18 punkti, mis kõik tähistavad tema rahvusvaheliste võistluste rekordeid.

Toimetaja: Siim Boikov

