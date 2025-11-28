X!

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

Iluuisutamine
ISU Tallinn Trophy: naiste üksiksõidu vabakava
Iluuisutamine

Valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina naasis Tallinnas Tondiraba jäähallis toimunud Rahvusvahelise Uisuliidu Challenger sarja võistlusel Tallinn Trophy vigastuspausilt ja pälvis kokkuvõttes neljanda koha.

Oktoobri alguses kannakõõluse tõttu operatsioonilauale heitnud Petrõkina lõpetas oma vigastuspausi neljapäeval, kui teenis kodusel võistlusel lühikavas 58,85 punktiga viienda koha. Vabakavas tõestas ta oma klassi, kui kogus kohtunikelt 119,75 punkti, millega teenis vabakava sees kolmanda koha. Kokku teenis Petrõkina 178,61 punkti, mis kergitas ta kodusel võistlusel neljandale kohale.

Võidu teenis põhjanaaber Olivia Lisko, kes kogus võimsad 196,23 punkti. Pjedestaali ülejäänud astmetele mahtusid ameeriklannad Sarah Everhardt (184,88 p) ja Alina Bonillo (183,59 p).

Esikümnesse mahtus ka Kristina Lisovskaja, kes kogus 154,70 punkti ning pälvis kokkuvõttes kaheksanda koha. Olesja Leonova saavutas 129,26 punktiga 18. koha, Karoliine Raudsepp 112,16 punktiga 22. koha.

Meeste seas pälvis võidu Aleksandr Selevko, esikolmikusse mahtus ka Arlet Levandi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

