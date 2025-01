Niina Petrõkina krooniti Tallinnas iluuisutamise Euroopa meistriks!

Eelviimase naisena jääl olnud Petrõkina sooritas vabakava alguses edukalt kahese Axeli ja kolmese toe loop'i, jätkas kolmese Lutzuga ning kolmese Rittbergeriga, kukkus siis ootamatult, aga võttis end kiirelt kokku ja sooritas kohe veatult kolmese flip'i. Sellele järgnesid veel kaks puhast kombinatsiooni ning viimane puhas kahene Axel. Kokku sooritas Petrõkina seitse kolmest hüpet.

Kava lõpus langes Petrõkina emotsionaalselt jääle, teades, et on medali kindlustanud. Eestlanna vabakava hinnati 139,24 punktiga ehk Petrõkina parandas kodujääl oma vabakava senist parimat tulemust veidi vähem kui kümne punktiga. Kokku sai Petrõkina 208,18 punkti, tema senine isiklik rekord oli 2023. aasta oktoobris kogutud 194,55 punkti ehk isiklik tippmark paranes enam kui 13 punktiga.

"Ma karjusin nii palju, et mul kurk valutab! Mul on nii palju emotsioone, tunnen praegu, et mul ei ole üldse jõudu," olid Petrõkina esimesed kavajärgsed kommentaarid ERR-ile. "Ma ei tea, mida öelda! See on lihtsalt suurepärane töö, mida me koondise ja oma tiimiga tegime. Tahan tänada kõiki, kes mind toetasid: emad-isad, treenerid," lisas ta.

Lühikava järel esikohal olnud Gruusiat esindav Anastassia Gubanova sooritas 129,62 punkti väärilise vabakava, teenis kokku 198,61 punkti ja sai hõbeda. Pronksile kerkis belglanna Nina Pinzarrone 191,44 punktiga.

Vahetult enne Petrõkinat jääl olnud šveitslanna Kimmy Repond kukkus oma hüpetel kaks korda ja langes kaks kohta viiendaks.

Enne võistlust:

Eesti naisüksiksõitjate läbi aegade parimaks tulemuseks EM-il on kuues koht, mille Petrõkina uisutas välja tunamullu Espoos. Täna õhtul on tal suurepärane võimalus liituda mulluse EM-i hõbedamehe Aleksandr Selevkoga ja võita Eestile läbi aegade teine medal Euroopa meistrivõistlustelt.

Kolmapäeval lühikavas oivalise etteastega isikliku rekordi 68,94-ni viinud Petrõkina hoiab vabakava eel teist kohta ning kaotab liidrile, Gruusiat esindavale Anastassia Gubanovale vaid 0,05 punktiga.

Koos temaga võistlevad viimases grupis veel Gubanova, šveitslanna Kimmy Repond (lühikavas 68,68 punkti), belglanna Nina Pinzarrone (66,80 p) ning itaallannad Lara Naki Gutmann (63,79 p) ja Anna Pezzetta (62,73 p). Kokku esitab vabakava 24 naist.