Petrõkina: nii palju emotsioone, et ma ei saanud kohe isegi hümni laulda!

"Ma olin mõelnud selle peale, kui seisan pjedestaalil ja hakkab mängima meie hümn, aga mul oli nii palju emotsioone, et ma ei saanud kohe isegi laulda! See hetk tuli nii kiiresti, ma ei jõudnud seda tegelikult isegi nautida," rääkis emotsionaalne Petrõkina pärast autasustamist ERR-ile.

Eesti iluuisutamise ajalugu teinud Petrõkina sooritas vabakava käigus veatult seitse kolmest hüpet ning nihutas seni Eva-Lotta Kiibuse nimel olnud Eesti rekordit 6,14 punktiga. Hõbeda sai kaela lühikava järel võistlust juhtinud Anastassia Gubanova ning pronksi teenis Nina Pinzarrone. Mõlema lõppskoor jäi alla 200 punkti.

"Ma tegin nagu trennides - proovisin pea välja lülitada ja lihtsalt oma tööd teha. Pärast tulid juba mingid emotsioonid, aga mul ei olnud nii palju jõudu kui tavaliselt, proovisin seda hoida lõpuni, et mitte kukkuda. Lõpus sain aru, et saan medali - aga ei teadnud veel, millise!" lisas värske Euroopa meister.

"See läks nii kiiresti - ärkasin täna hommikul ja juba seisan siin medaliga... see on minu unistus," ütles üliõnnelik Petrõkina. "Ma ei vaadanud oma konkurente, kõndisin koridoris. Ma ei teadnud, kuidas tal [Gubanoval] läks. Sain aru, et sain väga palju punkte, aga ma isegi ei vaadanud summat... istusin ja olin täiesti tühi. Alles praegu saan aru, mis toimub."