Palvadre: kui naudid, siis tulevad spordis ka väga head tulemused

Ujumine
Foto: Sergei Stepanov/ERR
Ujumine

Ujumise lühiraja Eesti meistrivõistluste viimasel päeval võitsid kaks kuldmedalit Margaret Markvardt ja Daniel Zaitsev. Päeva parima tulemuse ujus Christopher Palvadre.

Eesti meistrivõistlustel neli individuaalset kuldmedalit võitnud Markvardt sai kindla võidu 100 meetri selili- ja 200 meetri kompleksujumises. Isiklikku rekordit seliliujumises parandas ta rohkem kui sekundiga, saavutades tulemuse 59,32, mis on ka meistrivõistluste rekord.

"Tulin täiesti täiskoormuse pealt siia võistlema, nii et olen väga-väga rahul. Eriti kolme isiklikuga. Kõige rohkem ilmselt hindaksin sada selili - alla minuti, mida olen väga pikalt tahtnud," lausus ta ERR-ile. "Ma ei ole lühirajal väga kaua ujunud, küll jardibasseinis USA-s. Kõikide tulemustega olen väga rahul. 200 kompleksi oli nii lähedal, et tegelikult oleks võinud natuke veel, aga muidu olen väga rahul."

Pühapäevane seliliujumise tulemus olnuks hiljutistel Euroopa lühiraja meistrivõistlustel väärt kohta poolfinaalis, kuid seal võistlemise plaanid rikkus vigastus. Üle kuue aasta Ameerikas õppinud Markvardt polegi nende aastate jooksul rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalenud.

"Tegelikult ma vahepeal poolteist aastat ei ujunud üldse ja siis läksin tagasi ujuma," kirjeldas ujuja. "Sain niiöelda aastad ülikoolisüsteemi juurest tagasi. Nüüd teen juba teist eriala. Kuna õpingud on võimaldanud ujuda, siis lihtsalt võtan süsteemist maksimumi, mis saan. Ujumine läheb aina paremaks. Mul on endal tunne, et mul on veel väga palju pakkuda, seepärast ma olen jätkanud. "

Viimast ülikooliaastat Ameerikas on lõpetamas ka meeste rinnuliujumise praegune Eesti esinumber Christopher Palvadre, kes tänavu teinud suure arenguhüppe. Kodustel meistrivõistlustel võitis ta kolm kulda ja tulemused ei jäänud isiklike rekorditega võrreldes palju kehvemaks.

"Ma arvan, et mulle jõudis kohale, et USA-s saab ülikoolitee vaikselt läbi ja nüüd peabki vaatama, kas jätkata profisporti või vaadata rohkem, kus saab tööle hakata," meenutas ta.

"Siis tuligi selline asi ette, et noh, peab hakkama korralikult trenni tegema. Ma arvan, et see hooaeg ja terve see aasta on olnud minu jaoks meeletult võimas. Naudin seda asja saja protsendiga. Näha on, et kui naudid, siis tulevad ka spordis väga head tulemused."

Daniel Zaitsev võitis pühapäeval kindlalt kroolisprindi ja 100 meetri liblikujumise finaali ning oli meistrivõistluste edukaim ujuja viie individuaalse kuldmedaliga.

Toimetaja: Siim Boikov

