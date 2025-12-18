Eesti karikafinalistid peavad kiirelt kohanema harjumuspäratu saaliga

Naiste finaalis on omavahel vastamisi minemas Viimsi/Tallinna Ülikool ja Rae SK/Viaston, kellest viimane tänavu nii Eesti meistriliigas kui ka Balti liigas kaotuseta püsinud ja ka eurosarjas tublisti esinenud.

Viimsi/Tallinna Ülikooli hooaeg meistriliigas on olnud pisut heitlikum, kuid oma trumbiks peab kapten Melissa Sokolov head tiimivaimu.

"Favoriidikoorma lükkaks Rae peale - kui suure, seda on raske praegu öelda, sest me ei ole sel aastal kohtunud ja sellises koosluses naiskond ei ole ka Rae vastu mänginud," lausus Sokolov ERR-ile.

"Mina isiklikult ei ole pikalt. Selles mõttes tuleb see kindlasti põnev. Ma arvan, on mida vaadata. Neil on kohustus võita, meil on võimalus võita - see on hea tunne, millega peale minna. Üllatusi võib sündida."

Kui TLÜ peab paljuski lootma just noortele mängijatele, on Rae ridades kogenud pallureid palju rohkem ja ka noored saanud hooaja tihedas esimeses pooles tubli karastust. Süües on kasvanud isu.

"Selge eesmärk on ära võtta kõik tiitlid," lausus kapten Liis Kiviloo. "Selles mõttes on jah, pinge peal, aga kogemuse mõttes noortele mängijatele on see ülipalju juurde andnud. Me oleme üritanud seda mängukogemust jagada ja see on neile hindamatu kogemus olnud."

Mõnel määral segab pühapäeval nii naiste kui ka meeste finaalis kaarte seegi, et mängitakse suures pallisaalis Unibet Arenal, mis varem koondisemänge võõrustanud ja kuhu mahub rohkelt publikut.

"See saali suurus, kuidas pall lendab seal saalis, vahel võtab tuule alla oma servil - see tõesti võib mõjutada mängu päris palju," tunnistas Kiviloo. "Kumb sellega paremini kohaneb, see tõesti ilmselt selle tiitli sealt koju viib."

Pärnu meeskonna peatreener Rainer Vassiljev ei oska öelda, kas see on kummagi poole jaoks eelis. "Seda näebki täpselt sellel samal päeval. Eks see kohanemine ja uues olukorras hakkama saamine ongi üks osa sellest finaalist sellel aastal."

Pärnuga finaalis kohtuva Bigbank/Tartu meeskonna treener Alar Rikberg usub, et suur saal võimaldab mängida vaatemängulisemalt ja kvaliteetsemalt, ent halli tihe üritustegraafik ei võimalda seal ei päev varem ega ka mängupäeva hommikul eelnevalt treenida.

See ei ole tema sõnul aga probleemiks - kui vaid järgmiste päevade jooksul piisavalt treenida õnnestub. "Tegelikult on meil esimene nädal, kui me saame nüüd trenni teha, seni me oleme ainult mänginud mängust mängu ja sealhulgas väga palju olulisi kohtumisi," lausus Rikberg.

"Nüüd on esmakordselt selline nädal, kus me saame trenni teha. Me oleme sellega poole peal ja meil on väga selge plaan, mille alusel me pühapäevani läheme. Samas paralleelselt veel väiksemad varasemalt tekkinud vigastused või haigustega seotud tervisemured on võimalik lõplikult välja ravida, et pühapäevaks valmis olla."

Pärnu jaoks on Tartu tuttav vastane juba kasvõi seetõttu, et vastase koosseis on kahe hooaja vahel vähe muutunud. Pärnu uuendas meeskonda rohkem. Eurosarjas jäi kahe mängu kokkuvõttes Tartu peale. Mis võiks Pärnu trump olla? "Võib-olla seesama uudsus võikski see trump olla, vähem ettearvatav," pakkus Vassiljev.

Eesti võrkpalli karikafinaalid toimuvad pühapäeval, 21. detsembril. Naiste finaal algab kell 15.00 ja meeste oma kell 18.00.