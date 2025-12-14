X!

Saalihokikoondise kapten: on, mille üle uhkust tunda

Foto: Renee Kütisaar
Eesti naiste saalihokikoondis lõpetas maailmameistrivõistluste turniiri 12. koha ja tõdemusega, et võistkonna mäng on arenenud, kuid kiiruse ja füüsilise poole pealt on võimalik veel juurde panna.

Saalihoki naiste koondis lõpetas maailmameistrivõistlused kuuest mängust saadud kahe võidu ja nelja kaotusega ning kokkuvõtliku 12. kohaga. Kui suur 10:0 võit USA üle oli koondislastele endilegi väikseks üllatuseks, pakkusid enim rahulolu head lahingud Poola ja Taaniga.

"Kuigi kaotus, siis Poola ja Taani mängud oma mängupildilt ja kaitsetöölt olid, mis me suutsime näidata... ikkagi turniiri parimad hetked. On, mille üle uhkust tunda, see töö on näha, et oleme väga palju vaeva näinud selle nimel," lausus kapten Kati Kolsar ERR-ile.

Kuigi suur eesmärk - mahtuda esikümnesse - jäi saalihoki naiste koondisel täitmata, tundis kapten heameelt sellest, kui palju on naiskond edusamme teinud tehnilistes oskustes ja taktikalises mängus. Turniir näitas sedagi, et kiiremat reageerimist ja füüsilist poolt tuleb veel arendada.

"Viimased kolm aastat oleme olnud 13-ndad, sellel aastal saime sellest viimasest nelikust ikkagi välja, mille üle meil on väga hea meel," ütles Kolsar. "Jah, veidike pettumus on, et ei suutnud 11. kohta saada või isegi sealt ülespoole natuke."

"See oli tegelikult nii käegakatsutav. Mängud olid hästi võrdsed. Oleme ise väga rahul, meile tuli väga palju uusi mängijaid võistkonda, aga võistkonna koostöö ei kannatanud absoluutselt. Mängu kvaliteet oli väga hea. Selles osas mul on väga hea meel tegelikult."

Viimastel aastatel on koondis MM-ile alati kvalifitseerunud, kuid sinna sõitmise nimel palju ise panustama, raha koguma ja vaeva nägema pidanud. Kapteni sõnul ei ole näha, et see kärbiks mängijate indu edaspidigi pingutada.

"Kuna ongi noori mängijaid peale tulemas, kes armastavad seda mängu samamoodi nagu mõned vanemad, siis tahetakse pingutada," rõõmustas ta.

"Tahetakse näidata, et vaatamata väiksele riigile, kus saalihoki harrastajate ring on ikkagi üpris väike, me ikkagi oleme samal tasemel, et võiksime võistelda 16 parima riigi seas."

Toimetaja: Siim Boikov

