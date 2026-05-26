Flora neiud võitsid Saksamaal rahvusvahelise turniiri

FC Flora tüdrukud võitsid kindlalt alagrupi, kogudes kaheksast mängust 22 punkti väravate vahega 14:3. Tüdrukud edestasid teiste seas Saksamaa suurklubi FC Schalke 04, aga ka FV Mönchengladbachi, DSC Arminia Bielefeldi ja Sportclub Krefeldi eakaaslasi.

Alagrupi võit tagas pääsu finaalturniirile ehk Diamond League'i, kuhu pääsesid vaid alagruppide parimad. Finaalturniiril Flora hoog jätkus, kui Diamond League lõpetati samuti esikohal: Flora kogus neljast mängust kümme punkti ning hoidis väravate vahe 8:0. Tallinna neiud edestasid FC Twente noorteakadeemiat Hollandist ning Saksamaa klubisid Fortuna Düsseldorf, FC Schalke 04 ja SC Verl 1924.

Eriliselt muljetavaldav oli FC Flora kaitsemäng – 12 mänguga löödi Eesti tüdrukutele kokku vaid 3 väravat ning 4 kohamängus finaalturniiril mitte ühtegi. Samal ajal näitas võistkond küpset ja enesekindlat mängu ka palliga.

Võistkonna peatreener Egon Tintse sõnul oli turniir tüdrukutele väga väärtuslik kogemus nii sportlikult kui ka emotsionaalselt. "Tüdrukud tegid kogu turniiri jooksul erakordse esituse. Väga kõrge tempo, kuumad ilmastikuolud ja tugevad vastased nõudsid nii füüsiliselt kui vaimselt maksimumi. Võistkond näitas suurepärast iseloomu, distsipliini ja ühtsust. Kõige rohkem teeb rõõmu see, et suutsime mängida oma mängu ka väga tugeva surve all ning kogu turniiri jooksul oli näha, kui palju tüdrukud üksteist usaldavad ja toetavad," ütles Tintse.

Võistkonna kapten Roosi Rüütli rõhutas pärast turniiri, et edu taga oli kogu tiimi ühine pingutus. "See võit tähendab meile väga palju. Me tulime igasse mängu maksimaalse keskendumisega ja võitlesime üksteise eest lõpuni. Turniiril oli palju tugevaid vastaseid, aga meie tugevus oli tiimitunne – kõik andsid endast parima ja uskusid lõpuni, et suudame selle ära teha," sõnas Rüütli.

Turniiri parimaks mängijaks valiti Marta Asi, kes kuulub FC Elvasse ja keda kutsuti FC Flora koosseisu juba mitmendale rahvusvahelisele turniirile kaasa."Mul on väga hea meel, et sain taas selle võistkonnaga kaasa mängida. Tüdrukud võtsid mind väga hästi vastu ja väljakul oli tunne, et oleme üks tiim. MVP tiitel on suur tunnustus, aga kõige tähtsam oli ikkagi võistkonna võit. Sellisel turniiril mängimine annab väga palju enesekindlust ja kogemust," ütles Asi.