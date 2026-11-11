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Vaaks ja Illinois pidid vastu võtma esimese kaotuse

Korvpall
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Stefan Vaaksi koduülikool Illinois pidi USA üliõpilasliigas (NCAA) vastu võtma hooaja esimese kaotuse.

Üleriigilises pingereas kolmanda asetusega Illinois kohtus võõras saalis 16. asetatud Texas Techiga. Kodumeeskond võitis avapoolaja lausa 49:29, teisel poolajal jõudis Illinois viis ja pool minutit enne lõppu ühe punkti kaugusele (64:65), kuid Texas Techi poolelt vastas kohe tabava kolmesega Damarion Dennis. Illinois võitles edasi, aga kahest punktist lähemale ei saanud ning pidi lõpuks vastu võtma 78:84 kaotuse.

Vaaksile jagus mänguaega 22 minutit, mille jooksul viskas ta 10 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 2/10, vabavisked 2/6), võttis kolm lauapalli ja blokeeris ühe viske. Lisaks jäi eestlase arvele kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Illinois' resultatiivseimaks kerkis Quentin Coleman 19 punktiga. 2011. aasta NBA meistri Peja Stojakovici poeg Andrej lisas omalt poolt 18 silma. Võitjate parim oli 20 punkti visanud Cruz Davis.

Vaaksi koduülikool sai kahe võidu kõrvale esimese kaotuse. Eelmistes mängudes alistati Fairleigh 120:45 ning Pennsylvania 112:70. Ööl vastu laupäeva läheb Illinois kodusaalis vastamisi Sam Houstoniga (1-1).

Jorke Aav ja Longwood alistasid kodusaalis St. Mary's ülikooli 101:45 (48:23). Aav tõi 16 minutiga viis punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/4) ja kolm lauapalli. Longwood on võitnud neljast mängust kolm.

Siim-Marten Saadi koduülikool Central Arkansas võitis kodusaalis Ecclesiat 127:54 (72:23). Saadi mängis 20 minutit, viskas 11 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/3, vabavisked 2/4), andis neli korvisöötu ja hankis lauast kaks palli. Central Arkansas arvel on kaks võitu ja üks kaotus.

Toimetaja: Henrik Laever

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