Vaaks panustas Illinois' võidu heaks 14 punkti

Eelmises mängus Texas Techilt esimese kaotuse saanud Illinois võõrustas reedel Sam Houstonit. Avapoolaeg kulges võrdselt ja lõppes kodumeeskonna 45:40 juhtimisel. Teise poolaja alguses jäi Illinois korraks kaotusseisu (56:57), kuid tegi seejärel 11:0 vahespurdi ning veetis ülejäänud mängu kindlas eduseisus. Lõpptulemuseks kujunes 108:86.

Vahetusmeeste pingilt alustanud Vaaks mängis lõpuks 24 minutit. Ta viskas selle ajaga 14 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 1/4, vabavisked 1/1), andis kolm tulemuslikku söötu, võttis kolm lauapalli, blokeeris ühe viske ja sooritas ühe isikliku vea. Võitjate parimad olid Tomislav Ivisic 28 ja Andrej Stojakovic 26 punktiga. Sam Houstoni resultatiivseimaks tõusid 19 punkti visanud Aidan McDowell ja Justin Begg.

Simm-Marten Saadi ja Central Arkansas kaotasid võõras saalis Arkansas' ülikoolile 66:79 (27:43). Algviisikusse kuulunud Saadi tõi üheksa punkti (kahesed 2/3, kolmesed 1/5, vabavisked 2/2), hankis kaks lauapalli ja andis ühe korvisöödu. Võitjate poolel hiilgas Billy Richmond III 21 punktiga, Soome koondislane Miikka Muurinen lisas omalt poolt 11 silma. Central Arkansas on neljast mängust võitnud kaks.

Karl Markus Poomi koduülikool North Dakota State sai kodus lisaajal 82:81 (31:31, 38:38, 13:12) jagu Illinois State'ist. Poom oli 17 punktiga (kahesed 0/3, kolmesed 2/3, vabavisked 11/14) omade paremuselt teine korvikütt, lisaks kogunes eestlase arvele seitse lauapalli ja kaks pallikaotust. Max Iversen viskas võitjate parimana 27 punkti. North Dakota State on võitnud kaks ja kaotanud kolm kohtumist.