Vibulaskmise sisekarikavõistlustel püstitati mitu Eesti rekordit

Vibulaskmise sisekarikavõistlused
Viljandis aset leidnud vibuspordi Eesti sisekarikavõistlustel püstitati kaheksa uut Eesti rekordit, kokku võttis osa 262 laskurid klubidest üle terve Eesti.

Eesti sisekarikavõistlustele pääsesid eelringide alusel vaid parimad laskjad. Eelringid viidi läbi laskurite koduklubides nn korrespondentvõistlusena, kus sportlased sooritasid vastava harjutuse laskmised oma tavapärastes treeningutingimustes ning edastasid tulemused korraldajatele. Selline formaat võimaldas laiapõhjalist osalemist üle Eesti ning tagab lõppvõistlusele kõrge sportliku taseme.

Võistluste esimesel päeval võistlesid U-13 ja U-15 vanuseklassi lapsed ning U-18 ja U-21 noored kõigis vibuklassides. Samal päeval asusid võistlustulle ka vaistuvibu ja pikkvibu veteranid. Teisel päeval võistlesid täiskasvanud ning sportvibu ja plokkvibu veteranid kõikides vibuklassides.

Võistluste jooksul püstitati kaheksa Eesti rekordit, sportvibus pälvis Jaanus Gross veteranide arvestuses 569 punkti, Paul Villemi meeste arvestuses 509 punkti ja Ingrid Annelore Ritval U-18 neidude arvestuses 596 punkti.

Vaistuvibu võistlustel püstitas Noora Sipria 344 punktiga uue U-21 neidude rekordi, Aksel Ivanov sai U-18 noormeeste arvestuses 498 punkti ja Mihhail Tatarlõ U-15 poiste arvestuses 554 punkti. Pikkvibu võistlustel püstitas Viktor Yevchyshyn U-21 noormeeste seas 327 punktiga uue Eesti rekordi, Ilona Kallas sai 531 punktiga oma nimele U-18 neidude rahvusrekordi.

Peakorraldaja Aune Varik tänas kõiki, kelle abil võistlused toimuda said. "Sellise suure tiitlivõistluse korraldamine sisetingimustes on tegelikult hullumeelsus ja suur kulu. Mina olen väga tänulik meie ägedale meeskonnale, kes selle sisevõistluse aitasid teoks teha!" ütles Varik.

"Osalejate arv näitas vibusportlaste kõrget aktiivsust ja meie spordiala populaarsuse kasvu. Võistluste atmosfäär oli sportlik ja toetav, paljudel noortel avaneb just sellistel tiitlivõistlustel võimalus end suuremal areenil proovile panna," lisas korraldaja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

