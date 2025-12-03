Autoralli Eesti meistrivõistlustel sõidetakse järgmisel aastal kuus etappi

Terminal autoralli Eesti meistrivõistlustel peetakse 2026. aastal kuus etappi, sprintralli Eesti karikasarjas ja noorteralli Eesti meistrivõistlustel aga neli osavõistlust.

Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste kuuest etapist neli toimuvad Eestis, üks Lätis ja üks Soomes. "Kalendri suuremad uudised on Saaremaa sprintralli lisandumine meistrivõistluste kavva ja Soome etapi toimumine Jyväskylä ümbruses," sõnas Eesti Autospordi Liidu rallikomitee esimees Janno Siitan. "Hooaja algus Lätis Aluksnes ja hilisemad Lõuna-Eesti, Paide ja Saaremaa rallid on juba varasemast tuttavad."

Kui varasemalt on Soome etapp toimunud Turus ja selle ümbruses, siis tänavu võõrustab Eesti meistrisarja võistlust 12.-13. juunini Jyväskyläs toimuv Soome meistrivõistluste etapp. "Soovitan Eesti sõitjatel kindlasti osaleda, sest avaneb võimalus sõita osaliselt MM-ralli katseid. Kogemus on kindlasti huvitav ja arendav," lausus Siitan.

Kuna 9. mail Saaremaal toimuva sprintralli pikkus on ligikaudu pool meistrivõistluste tavaetapist, siis jagatakse seal välja pooled punktid. "Saaremaa sprintralli avab koduse kruusahooaja ja on oma kompaktses formaadis kindlasti põnev nii sõitjatele kui publikule," sõnas Siitan.

Ühtlasi algab mais Saaremaal toimuva võistlusega sprintralli Eesti karikavõistluste ja noorteralli Eesti meistrivõistluste hooaeg. Kokku on kavas neli etappi, millest kolm toimuvad Eestis ja üks Lätis. "2025. aastal oli näha eelkõige noorte suurt huvi sprintralli formaadi vastu ja loodan, et järgmisel aastal kasvab see veelgi. Taaskord lõpetab sarja asfaldiralli Riias, mis annab noortele vajalikke asfaldikogemusi," ütles rallikomitee esimees.

Suurematest reeglimuudatustest tõi Siitan välja meistrivõistluste punktiarvestuse tagasiviimise ekipaaži põhiseks ning absoluutarvestuse naasmise punktiarvestusse. Mitmel eelmisel hooajal arvestati punkte juhtidele ja kaardilugejatele eraldi nagu MM-il ning peeti vaid klassipõhist arvestust. "Üldiselt öeldes reeglites mingeid drastilisi muudatusi tulemas ei ole, kuid väiksemaid küll. Detailsed reeglid avaldame uue hooaja üldjuhendiga lähiajal."

Terminal autoralli Eesti meistrivõistlused 2026:

23.-24. jaanuar Aluksne ralli (Läti)*

9. mai Saaremaa sprintralli

12.-13. juuni Jyväskylä ralli (Soome)

03-04. juuli Lõuna-Eesti ralli, Võru

21.-22. august Paide ralli

09.-10. oktoober Saaremaa ralli

*Kui Aluksne rallit ei toimu, siis on asenduseks Sarma ralli 7. veebruaril

Sprintralli Eesti karikavõistlused ja noorteralli Eesti meistrivõistlused 2026

09. mai Saaremaa, kruus

03.-04. juuli Lõuna Eesti ralli (koos EMV etapiga), kruus

21.-22. august Paide ralli (koos EMV etapiga), kruus

24-25. oktoober Bikernieki (Läti), asfalt