X!

Autoralli Eesti meistrivõistlustel sõidetakse järgmisel aastal kuus etappi

Autoralli
Kaspar Kasari/Rainis Raidma
Kaspar Kasari/Rainis Raidma Autor/allikas: Pille Russi
Autoralli

Terminal autoralli Eesti meistrivõistlustel peetakse 2026. aastal kuus etappi, sprintralli Eesti karikasarjas ja noorteralli Eesti meistrivõistlustel aga neli osavõistlust.

Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste kuuest etapist neli toimuvad Eestis, üks Lätis ja üks Soomes. "Kalendri suuremad uudised on Saaremaa sprintralli lisandumine meistrivõistluste kavva ja Soome etapi toimumine Jyväskylä ümbruses," sõnas Eesti Autospordi Liidu rallikomitee esimees Janno Siitan. "Hooaja algus Lätis Aluksnes ja hilisemad Lõuna-Eesti, Paide ja Saaremaa rallid on juba varasemast tuttavad."

Kui varasemalt on Soome etapp toimunud Turus ja selle ümbruses, siis tänavu võõrustab Eesti meistrisarja võistlust 12.-13. juunini Jyväskyläs toimuv Soome meistrivõistluste etapp. "Soovitan Eesti sõitjatel kindlasti osaleda, sest avaneb võimalus sõita osaliselt MM-ralli katseid. Kogemus on kindlasti huvitav ja arendav," lausus Siitan.

Kuna 9. mail Saaremaal toimuva sprintralli pikkus on ligikaudu pool meistrivõistluste tavaetapist, siis jagatakse seal välja pooled punktid. "Saaremaa sprintralli avab koduse kruusahooaja ja on oma kompaktses formaadis kindlasti põnev nii sõitjatele kui publikule," sõnas Siitan.

Ühtlasi algab mais Saaremaal toimuva võistlusega sprintralli Eesti karikavõistluste ja noorteralli Eesti meistrivõistluste hooaeg. Kokku on kavas neli etappi, millest kolm toimuvad Eestis ja üks Lätis. "2025. aastal oli näha eelkõige noorte suurt huvi sprintralli formaadi vastu ja loodan, et järgmisel aastal kasvab see veelgi. Taaskord lõpetab sarja asfaldiralli Riias, mis annab noortele vajalikke asfaldikogemusi," ütles rallikomitee esimees.

Suurematest reeglimuudatustest tõi Siitan välja meistrivõistluste punktiarvestuse tagasiviimise ekipaaži põhiseks ning absoluutarvestuse naasmise punktiarvestusse. Mitmel eelmisel hooajal arvestati punkte juhtidele ja kaardilugejatele eraldi nagu MM-il ning peeti vaid klassipõhist arvestust. "Üldiselt öeldes reeglites mingeid drastilisi muudatusi tulemas ei ole, kuid väiksemaid küll. Detailsed reeglid avaldame uue hooaja üldjuhendiga lähiajal."

Terminal autoralli Eesti meistrivõistlused 2026:
23.-24. jaanuar Aluksne ralli (Läti)*
9. mai Saaremaa sprintralli
12.-13. juuni Jyväskylä ralli (Soome)
03-04. juuli Lõuna-Eesti ralli, Võru
21.-22. august Paide ralli
09.-10. oktoober Saaremaa ralli
*Kui Aluksne rallit ei toimu, siis on asenduseks Sarma ralli 7. veebruaril

Sprintralli Eesti karikavõistlused ja noorteralli Eesti meistrivõistlused 2026
09. mai Saaremaa, kruus
03.-04. juuli Lõuna Eesti ralli (koos EMV etapiga), kruus
21.-22. august Paide ralli (koos EMV etapiga), kruus
24-25. oktoober Bikernieki (Läti), asfalt

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

18:13

Autoralli Eesti meistrivõistlustel sõidetakse järgmisel aastal kuus etappi

02.12

Tänak ei osale järgmisel aastal ühelgi MM-rallil

02.12

Vormelipiloot Rovanperä: saavutasin kõik, mis tahtsin

01.12

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

29.11

Üheksas MM-tiitel tõstis Ogier' Loebiga samale pulgale

29.11

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville

28.11

Tänak: see ralli on loterii ja meil polnud head piletit

27.11

Tänak: meil on kiirust juurde vaja

27.11

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

26.11

Tänak sai Saudi Araabia testikatsel viienda koha

26.11

FIA kehtestas rallimeeste puhkeaegade pikkuse

25.11

Neuville sai Saudi Araabias trahvikviitungi

21.11

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

20.11

Lancia naaseb MM-sarja ambitsioonikalt: eesmärk on WRC2 tiitel võita

sport.err.ee uudised

19:18

Võrus peetakse TV 10 Olümpiastarti hooaja esimene vabariiklik etapp

18:42

Yakovlev andis Olympiakose duubli vastu väravasöödu

18:13

Autoralli Eesti meistrivõistlustel sõidetakse järgmisel aastal kuus etappi

18:10

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

17:21

Malõgina alustas Antalya turniiri kindla võiduga

16:49

Clippers lõpetas ootamatult klubi legendi töölepingu

16:17

Aron saab hooaja viimasel etapil veel korra Alpine'i autoga sõita

15:52

Seksuaalrünnakus õigeks mõistetud Hart naasis pika pausi järel NHL-i

15:11

Lewandowski lõi penalti tribüünile, aga Barcelona võitis siiski

14:42

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

14:41

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

14:14

Kristjan Tamm sai Vietnamis avaringis raske võidu

13:25

Raju: heal juhul jõuab Milano olümpiale käputäis Venemaa sportlasi

12:34

Teatenelik parandas EM-il Eesti rekordit ja pääses finaali

11:53

Lepp karikavõistluste poolfinaali eel: kõik tiitlid ei pea Põlvasse minema

10:44

Barcelona superstaari ootab ees viiekuuline mängupaus

10:17

Aadu Luukase karikavõistlustel selguvad finalistid

09:46

Oklahoma City Thunder teenis 13. järjestikuse võidu

09:11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

08:40

Eesti sai U-17 sulgpalli EM-il võistkonnavõistlusel üheksanda koha

loetumad

14:41

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

18:10

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

02.12

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

14:42

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

02.12

CAS lubas Venemaa sportlased neutraalsetena taliolümpiale

02.12

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali Uuendatud

02.12

Endine maailma teine reket naasis 41-aastasena väljakule

02.12

Tänak ei osale järgmisel aastal ühelgi MM-rallil

02.12

Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali Uuendatud

02.12

Serena Williams valmistub tippsporti naasmiseks?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo