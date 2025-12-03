Eesti sai U-17 sulgpalli EM-il võistkonnavõistlusel üheksanda koha

Eesti koondis alistas oma alagrupis Iisraeli 4:1, Kreeka 3:2 ja Küprose 5:0. Alagrupi võitja ja veerandfinaali pääseja otsustanud kohtumises läksid Eesti noored vastamisi Hispaaniaga, kes oli Eesti alagrupis esimese asetusega võistkond, vahendab badminton.ee.

Esimeses mängus tulid väljakule segapaarid Felix Sanz ja Sara Llopis ning nende vastu astusid Karl-Mattias Pedai ja Kaisa Liis Lepp. Hispaania mängijad viisid oma koondise 21:11, 21:8 võiduga juhtima. Eestil ei õnnestunud mängu viigistada meesüksikmängus, kui Kaspar Sorge jäi alla Guillermo Munozile 14:21, 8:21. Kolmanda ja otsustava võidupunkti teenis Hispaania neidude üksikmängus, kui Sara del Castillo võitis Romili Vakki 21:17, 17:21, 21:14.

Noormeeste paarismängus kaotasid Oskar Laanes ja Karl Mattias Pedai David Carvajalile ja Guillermo Munozile 21:14, 10:21, 12:21. Ainsa võidupunkti tõid Eestile neidude paarismängus Kaisa Liis Lepp ja Romili Vakk, kes võitsid Sara Del Castillot ja Ines Poncelat 11:21, 21:15, 21:14.

Sellega jäi Eesti oma alagrupis teisele kohale ja turniiri kokkuvõttes jagama üheksandat kohta.

U-17 EM-il algab kolmapäeval individuaalturniir. Eesti mängijatest tulevad individuaalvõistluse avapäeval väljakule noormeeste üksikmängus Karl Mattias Pedai, kes kohtub kuuenda paigutusega bulgaarlase Georgi Ruptsoviga. Kaspar Sorge ootab oma vastast esimeseks mänguks kohtumisest Poola esindaja Jakub Dulemba ja Luksemburgi mängija Filip Liska vahel. Päeva viimases mängus kohtuvad Pedai ja Romili Vakk segapaarismängus Šveitsi paari Nathan Nguyeni ja Ella Germanniga.