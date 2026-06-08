X!

Itaalia krooniti enam kui 7000 pealtvaataja ees U-17 Euroopa meistriks

Jalgpall
Itaalia U-17 jalgpallikoondis
Itaalia U-17 jalgpallikoondis Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Itaalia noormeeste U-17 jalgpallikoondis alistas A. Le Coq Arenal peetud Euroopa meistrivõistluste finaalis finaalmängus enam 7027 pealtvaataja ees Belgia penaltiseerias.

Võrdse ja pingelise finaali esimese värava lõi Noa Ojea, kes murdis 85. minutil paremalt äärelt Itaalia karistusalasse, kust saatis terava löögi väravavahi külje alt võrku. Kõigest mõned minutid hiljem teenisid aga itaallased penalti, sest Xander Dierckx mängis karistusalas palli käega. Penalti realiseeris Marcello Fugazzola, vahendab jalgpall.ee.

Kuna normaalaeg lõppes viigiga, järgnes koheselt penaltiseeria, kus Itaalia sai kirja 4:3 võidu. Belgia poolelt eksisid Ojea ja Tinus Moorthamer ning Itaalia otsustava penalti skooris noor ründetäht Diego Perillo.

Itaalia U-17 koondise jaoks on see kolme aasta jooksul teine Euroopa meistritiitel. Alagrupiturniiril võitis Itaalia 1:0 Prantsusmaad ning 3:0 Montenegrot, Taaniga tehti 3:3 viik. Poolfinaal oli sarnane finaaliga – sealgi jäi normaalaeg Hispaaniaga 1:1 viiki ning seejärel alistati hispaanlased penaltiseerias 4:2.

Belgia võitis teekonnal finaali alagrupis 2:0 Horvaatiat ja 1:0 Eestit, Hispaaniale kaotati 0:1. Poolfinaalis olid belglased 2:1 üle Prantsusmaast.

Turniiri suurim väravakütt oli horvaat Jakov Dedic, kes lõi kõik oma kolm väravat 3:2 võidumängus Hispaania üle.

Kokku külastas Tallinnas ja Rakveres peetud noormeeste U-17 vanuseklassi EM-finaalturniiri 24 731 pealtvaatajat. Kui finaali jälgis 7027 inimest, siis alagrupifaasis tõi enim publikut tribüünidele esimene mänguvoor, mille nelja kohtumist jälgis kokku 6247 silmapaari. Finaalmängu kõrval olid järgmised suurima vaatajaskonnaga mängud Eesti avavooru kohtumine Hispaaniaga (4724 pealtvaatajat), Eesti teise vooru mäng Horvaatiaga (3004) ning teine poolfinaal Itaalia ja Hispaania vahel (2754).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

08:05

Itaalia krooniti enam kui 7000 pealtvaataja ees U-17 Euroopa meistriks

07.06

Taani jalgpallitäht kukkus taas väljakul kokku Uuendatud

07.06

Sõpruskohtumine Portugali ja Tšiili vahel kujunes kähmluseks

07.06

Eesti U-19 jalgpallikoondis pööras Leedu vastu kaotusseisu võiduks

06.06

Eesti jalgpallikoondis jõudis noormängijate toel Balti turniiri finaali

06.06

VIDEO | 18-aastased Varjund ja Kristal vormistasid Eesti võidu

06.06

FIFA pakkus kompromissi: ohutumad veepudelid on siiski lubatud

06.06

Maailmameister Hispaania tegi Euroopa meistri Inglismaa selja prügiseks

06.06

Saksamaa jalgpallikoondis sai valusa tagasilöögi

06.06

U-21 jalgpallikoondis alustas Balti turniiri viigiga Läti vastu

sport.err.ee uudised

09:52

Teigamägi tutvustas asepresidente: igal spordivaldkonnal peab olema hääl

09:42

Rump lõpetas Paul Ricardi 12 tunni sõidu teisel kohal

09:07

Läti 3x3 meeskond tuli Poolas maailmameistriks

08:34

Drelli koduklubi pääses Hispaania kõrgliigas poolfinaali

08:05

Itaalia krooniti enam kui 7000 pealtvaataja ees U-17 Euroopa meistriks

07.06

Noored piljardimängijad esinesid hästi kõrgetasemelisel turniiril

07.06

Taani jalgpallitäht kukkus taas väljakul kokku Uuendatud

07.06

Talviku tegi motokrossi MM-etapil elu sõidu

07.06

Mihkels lihvis kodulinnas vormi: ei viitsinud üksinda trenni minna

07.06

Mäsak domineeris kodutatamil: finaalis ei olnud plaanis, et matš nii kiiresti lõppeb

07.06

ETV spordisaade, 7. juuni

07.06

Ruul ja Rakitina tulid Eesti meistriks 24 tunni jooksus Uuendatud

07.06

Alexander Zverev krooniti esmakordselt slämmivõitjaks

07.06

Duplantis jäi üle aastate Teemantliigas võiduta

07.06

MotoGP seitsmekordne maailmameister jõudis uhke tähiseni

07.06

Naiste võrkpallikoondis pidi tunnistama Aserbaidžaani selget paremust

07.06

Antonelli jätkas võiduseeriat, Verstappen piirdus ühe ringiga

07.06

Tartu Rattaralli võitis teist aastat järjest Lauri Tamm

07.06

Tõrva triatlonil võtsid võidu Läänemets ja Zukker

07.06

Grabe ja Gnadeberg kaotasid kodusel MK-etapil 16 parema seas

loetumad

07.06

Duplantis jäi üle aastate Teemantliigas võiduta

07.06

Alexander Zverev krooniti esmakordselt slämmivõitjaks

06.06

Eesti jalgpallikoondis jõudis noormängijate toel Balti turniiri finaali

07.06

Sõpruskohtumine Portugali ja Tšiili vahel kujunes kähmluseks

07.06

Antonelli jätkas võiduseeriat, Verstappen piirdus ühe ringiga

07.06

Taani jalgpallitäht kukkus taas väljakul kokku Uuendatud

06.06

19-aastane Mirra Andrejeva võitis karjääri esimese slämmiturniiri

07.06

USA sprinditäht püstitas võimsa hooaja tippmargi

07.06

Otsustavas setis säranud Lajal pääses kvalifikatsioonis edasi

06.06

VIDEO | 18-aastased Varjund ja Kristal vormistasid Eesti võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo