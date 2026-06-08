Itaalia krooniti enam kui 7000 pealtvaataja ees U-17 Euroopa meistriks

Võrdse ja pingelise finaali esimese värava lõi Noa Ojea, kes murdis 85. minutil paremalt äärelt Itaalia karistusalasse, kust saatis terava löögi väravavahi külje alt võrku. Kõigest mõned minutid hiljem teenisid aga itaallased penalti, sest Xander Dierckx mängis karistusalas palli käega. Penalti realiseeris Marcello Fugazzola, vahendab jalgpall.ee.

Kuna normaalaeg lõppes viigiga, järgnes koheselt penaltiseeria, kus Itaalia sai kirja 4:3 võidu. Belgia poolelt eksisid Ojea ja Tinus Moorthamer ning Itaalia otsustava penalti skooris noor ründetäht Diego Perillo.

Itaalia U-17 koondise jaoks on see kolme aasta jooksul teine Euroopa meistritiitel. Alagrupiturniiril võitis Itaalia 1:0 Prantsusmaad ning 3:0 Montenegrot, Taaniga tehti 3:3 viik. Poolfinaal oli sarnane finaaliga – sealgi jäi normaalaeg Hispaaniaga 1:1 viiki ning seejärel alistati hispaanlased penaltiseerias 4:2.

Belgia võitis teekonnal finaali alagrupis 2:0 Horvaatiat ja 1:0 Eestit, Hispaaniale kaotati 0:1. Poolfinaalis olid belglased 2:1 üle Prantsusmaast.

Turniiri suurim väravakütt oli horvaat Jakov Dedic, kes lõi kõik oma kolm väravat 3:2 võidumängus Hispaania üle.

Kokku külastas Tallinnas ja Rakveres peetud noormeeste U-17 vanuseklassi EM-finaalturniiri 24 731 pealtvaatajat. Kui finaali jälgis 7027 inimest, siis alagrupifaasis tõi enim publikut tribüünidele esimene mänguvoor, mille nelja kohtumist jälgis kokku 6247 silmapaari. Finaalmängu kõrval olid järgmised suurima vaatajaskonnaga mängud Eesti avavooru kohtumine Hispaaniaga (4724 pealtvaatajat), Eesti teise vooru mäng Horvaatiaga (3004) ning teine poolfinaal Itaalia ja Hispaania vahel (2754).