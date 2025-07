NBA sööduvõlur läks tagasi koju: tahtsin iga hinna eest siia tagasi tulla

40-aastane Paul mängis Clippersis esimest korda aastatel 2011-2017 ning moodustas toona koos Blake Griffini ja DeAndre Jordaniga tugeva kolmiku, mis tegi aastakümneid liigatabeli põhjas virelenud klubist tõsiseltvõetava tiitlipretendendi.

Pärast Clippersist lahkumist kandis Paul viie erineva klubi mänguvorme kuni ta nüüd jõudis ringiga tagasi Los Angelesse. Ta sõlmis Clippersiga ühe aasta pikkuse lepingu, mis on väärt 3,6 miljonit USA dollarit ning hakkab taas kandma särki numbriga 3.

"See on natukene pöörane asjade käik, olen siiani sõnatu," tunnistas Paul. "See on üks neist olukordadest, mida olen kaua üritanud oma ellu manada. Ma lootsin, et see juhtub, kuid kunagi ei saa kindel olla, kas see ka tõesti juhtub."

Clippers läheb uuele hooajale vastu üsnagi eaka koosseisuga. Põhiraskust kannavad 35-aastane James Harden ja viimastel aastatel pidevalt erinevate vigastustega kimpus olnud 34-aastane Kawhi Leonard, kuid Pauli see ei morjendanud.

"Tahtsin iga hinna eest siia tagasi tulla. Mind ei huvitanud isegi see, milline on koosseis. Tahtsin lihtsalt tagasi koju tulla, tagasi Clippersisse," ütles Paul. "Ma ei suuda ära uskuda, et saan taas Jamesiga koos mängida. Meil jäi Rocketsis koos mängides midagi poolikuks – nüüd on meil uus võimalus ja eks näis, kui kaugele välja jõuame."

Clippers jõudis eelmisel hooajal play-off'i, kuid kaotas läänekonverentsi avaringis Denver Nuggetsile mängudega kolm-neli. Lisaks Paulile on suve jooksul rivistust tugevdatud veel Bradley Beal'i, Brook Lopeze ja John Collinsiga.