X!

Korvpalliliit kinnitas noortekoondiste peatreenerid 2026. aastaks

Korvpall
Martin Rausberg
Martin Rausberg Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti Korvpalliliidu juhatus kinnitas alaliidu juhatuse koosolekul noormeeste ja neidude koondiste peatreenerid 2026. aastaks.

U-20 noormeeste koondise peatreenerina jätkab Valdo Lips, kes igapäevaselt täidab peatreeneri ametit Viimsi kõrgliiga meeskonna juures. U-20 noormeeste koondis osaleb tuleval suvel B-divisjoni Euroopa meistrivõistlustel, vahendab basket.ee.

U-18 noormeeste koondise peatreeneriks on Audentese spordigümnaasiumi noormeeste osakonna juhendaja Martin Rausberg, kelle juhendamisel tõusis U-18 koondis 2025. aasta suvel A-divisjoni. U-18 koondis mängib 2026. aasta suvel A-divisjoni Euroopa meistrivõistlustel.

U-18 neidude koondise peatreenerina jätkab Esko Tõnisson, kes viis sama vanuseklassi neiud möödunud suvel B-divisjonis kaheksandale kohale. Neidude U-18 koondis mängib järgmise aasta suvel B-divisjoni EM-finaalturniiril.

U-16 noormeeste koondise peatreeneriks saab Alessio Landra, kes töötab Reinar Halliku Korvpallikoolis ning teeb järgmisel nädalal debüüdi meeste rahvuskoondise abitreenerina. U-16 noormeeste koondis osaleb 2026. aasta suvel B-divisjoni Euroopa meistrivõistlustel.

U-16 neidude koondise peatreeneriks on Kaia Milling, kes alustab tööd 2026. aasta suvel. Milling tegi äsja debüüdi naiste rahvuskoondise abitreenerina. Talvisel Baltic Sea Basketball Cup-il juhendab neidude U-16 koondist peatreenerina Marko Laanemets.

U-14 noormeeste regionaalsete kogunemiste peatreeneriks on Mario Paiste ning neidude U-14 koondise peatreeneriks Heila Rosenfeldt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

10:27

Vabaviskejoonel põrunud Knicks pääses Dallases napi võiduga

09:10

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

08:36

Korvpalliliit kinnitas noortekoondiste peatreenerid 2026. aastaks

19.11

Hermet jäi reiemurega kõrvale: usun, et olen laupäeval valmis

19.11

Hugo Toom: võib öelda küll, et isu oli meil kõva

19.11

Kalev/Cramo sai Sopotilt revanši, aga edasi ei pääsenud Uuendatud

19.11

Tartu Ülikool lõpetas eurosarja kaotusega kodusaalis Uuendatud

19.11

Läti koondise kapten lõpetab koondisekarjääri

19.11

Napi kaotuse saanud Legial kadus šanss Meistrite liiga alagrupp võita

19.11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

19.11

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

19.11

Keila Coolbet sai Põhja-Euroopa liigas neljanda kaotuse

18.11

Pokk: jäime Lätile võitlustahtega alla

18.11

Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse

18.11

Korvpallurid välismaal: Veesaar, Böckler ja Laane olid hoos

videod

sport.err.ee uudised

12:13

Tallinna külje all avati moodne rannahall

11:39

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

11:04

Lancia naaseb MM-sarja ambitsioonikalt: eesmärk on WRC2 tiitel võita

10:27

Vabaviskejoonel põrunud Knicks pääses Dallases napi võiduga

09:48

Tiitlikaitsja Itaalia marssis Davis Cupi finaalturniiril poolfinaali

09:10

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

08:36

Korvpalliliit kinnitas noortekoondiste peatreenerid 2026. aastaks

08:04

Rae Spordikool alustas poolfinaalseeriat võidukalt

19.11

Hermet jäi reiemurega kõrvale: usun, et olen laupäeval valmis

19.11

Hugo Toom: võib öelda küll, et isu oli meil kõva

19.11

Kalev/Cramo sai Sopotilt revanši, aga edasi ei pääsenud Uuendatud

19.11

Tartu Ülikool lõpetas eurosarja kaotusega kodusaalis Uuendatud

19.11

Tartu Bigbank lükkas koduses euroduellis Pärnu auti Uuendatud

19.11

ETV spordisaade, 19. november

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

loetumad

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

19.11

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat

19.11

Läti koondise kapten lõpetab koondisekarjääri

19.11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

19.11

Kalev/Cramo sai Sopotilt revanši, aga edasi ei pääsenud Uuendatud

18.11

VIDEO | Sappineni kübaratrikk pani koondiseaastale ilusa punkti

19.11

Curacaost sai väikseim MM-ile kvalifitseerunud riik

19.11

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo