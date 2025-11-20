Korvpalliliit kinnitas noortekoondiste peatreenerid 2026. aastaks

U-14 noormeeste regionaalsete kogunemiste peatreeneriks on Mario Paiste ning neidude U-14 koondise peatreeneriks Heila Rosenfeldt.

U-16 neidude koondise peatreeneriks on Kaia Milling, kes alustab tööd 2026. aasta suvel. Milling tegi äsja debüüdi naiste rahvuskoondise abitreenerina. Talvisel Baltic Sea Basketball Cup-il juhendab neidude U-16 koondist peatreenerina Marko Laanemets.

U-16 noormeeste koondise peatreeneriks saab Alessio Landra, kes töötab Reinar Halliku Korvpallikoolis ning teeb järgmisel nädalal debüüdi meeste rahvuskoondise abitreenerina. U-16 noormeeste koondis osaleb 2026. aasta suvel B-divisjoni Euroopa meistrivõistlustel.

U-18 neidude koondise peatreenerina jätkab Esko Tõnisson, kes viis sama vanuseklassi neiud möödunud suvel B-divisjonis kaheksandale kohale. Neidude U-18 koondis mängib järgmise aasta suvel B-divisjoni EM-finaalturniiril.

U-18 noormeeste koondise peatreeneriks on Audentese spordigümnaasiumi noormeeste osakonna juhendaja Martin Rausberg, kelle juhendamisel tõusis U-18 koondis 2025. aasta suvel A-divisjoni. U-18 koondis mängib 2026. aasta suvel A-divisjoni Euroopa meistrivõistlustel.

U-20 noormeeste koondise peatreenerina jätkab Valdo Lips, kes igapäevaselt täidab peatreeneri ametit Viimsi kõrgliiga meeskonna juures. U-20 noormeeste koondis osaleb tuleval suvel B-divisjoni Euroopa meistrivõistlustel, vahendab basket.ee.

Eesti Korvpalliliidu juhatus kinnitas alaliidu juhatuse koosolekul noormeeste ja neidude koondiste peatreenerid 2026. aastaks.

