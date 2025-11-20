X!

Rae Spordikool alustas poolfinaalseeriat võidukalt

Võrkpall
Rae Spordikool/Viaston
Rae Spordikool/Viaston Autor/allikas: Ott Kattel/volley.ee
Võrkpall

Võrkpalli naiste karikavõistluste esimene poolfinaalmäng pakkus pealtvaatajatele kolmegeimilise vastasseisu, mis lõppes tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON-i võiduga eelmise hooaja finalisti TalTech/Nordaidi üle.

83 minutit kestnud kohtumise esimeses geimis loovutas võõrsil mänginud Rae võõrustajatele 20 punkti. Teine geimi kujunes tasavägisemaks, kui TalTech kogus 23 punkti, juhtides 18:16 ja 19:18 tulemusega. Kolmandas geimis jõudsid võõrustajad 15:22 kaotusseisust kahe punkti kaugusele (22:24), kuid pidid lõpuks leppima 22:25 kaotusega, vahendab Volley.ee.

Kohtumise kokkuvõttes oli võistkondade erinevus rünnakuprotsendil 10 (TalTechil 25% ja Rael 35%). Blokis jäid võitjad peale 10:8 ja servil kaotajad 10:6.

Rae pooled blokipunktid toonud Liis Kiviloo lisas ka üheksa rünnaku- ja ühe servipunkti, panustades võitu 15 punkti. Kristel Allorg lisas 12 ja Silvia Pertens kümme punkti. Dzintra Lember tõi rohkem kui sajapealise publiku ees kodunaiskonnale 16 punkti. Sarnaselt Kiviloole viis blokipunkti teeninud Anu Talvar assisteeris 11 ja Maren Mõrd kümne punktiga.

Korduskohtumise peavad naiskonnad 10. detsembril kell 18.45 Tuule Spordihoones. TalTech/Nordaidi 3:0 või 3:1 võit viib vastasseisu kuldsesse geimi, ülejäänud tulemused esikohamatšile omakorda Rae Spordikool/VIASTON-i.

Teises poolfinaalis on vastamisi Audentese SG ja Viimsi/Tallinna Ülikool, kes mängivad esimest korda 3. detsembril Audentese spordihoones.

Toimetaja: Kristjan Kallaste





