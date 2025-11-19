X!

Hermet jäi reiemurega kõrvale: usun, et olen laupäeval valmis

Korvpall
Kregor Hermet
Kregor Hermet Autor/allikas: ERR
BC Kalev/Cramo ääremängija Kregor Hermet vaatas meeskonna kohtumist FIBA Euroopa karikasarja viimases alagrupimängus Sopoti Trefliga kõrvalt.

"Mul on alates pühapäevast olnud tagareieprobleemid. Lootsin, et läheb paari päevaga paremaks, aga trennides pigem seda muutust ei olnud," põhjendas 28-aastane pallur ERR-ile. "Oli piiripealne, füsioterapeutide ja treeneritega kooskõlastatud otsusena jäi see, et pigem ettevaatusabinõuna ei võta liigseid riske. Vajadusel olin olemas ja valmis liituma, aga võimalusel peatreener andis puhkust."

Laupäeval tuleb meeskonnal mängida võõrsil Riia VEF-iga. "Pigem usun, et olen laupäeval valmis. Ei tahaks mingit pausi sisse lasta ka. Loodetavasti on väiksem venitus või lihaspinge, mis taastuspäevaga võib-olla leebub natuke, et siis juba reedel saaks teha korralikult trenni."

Pärast seda ootab ees koondisepaus, aga Hermet enese säästmisest nendeks lahinguteks ei mõtle. "Meil on laupäeval Eesti-Läti liigat arvestades oluline mäng. Kui mul jalg vähegi kannatab, siis tahan osaleda," ütles ta. "Teeks selle ära ja siis mõtleb selle koondise peale. Üks asi korraga. Liiga kaugele tulevikku ei ole mõtet mõelda. Aga ma usun, et saan jala korda ja laupäeval natuke rohkemate meestega Riia VEF-ile kõva lahingu anda."

Kalev/Cramos on käsil muutuste aeg, sest esimesi päevi on meeskonna juures värske peatreener Anton Mirolybov. "Eks me selle nädala oleme natuke uue näo otsingul olnud. Need on esimesed sammud, aga need sammud on läinud õige suunas. Olime kaotanud natuke identiteeti esimese kahe kuu jooksul ja seda otsima asusimegi," lausus Hermet.

"See peab olema agressiivsus, ka rõvedus. Et kellelgi ei oleks meie vastu mugav mängida. Sopot on väga kõva meeskond. Neile 101 punkti visata nii lühikese rotatsiooniga - poiste ees muidugi müts maha. See näitabki seda, et kui suudame kodus asjad korras hoida, siis rünnakul tuleb ka enesekindlus, tulevad õnnestumised ja me saame oma veduri tööle."

Vormi peaks meeskonnal jaguma. "On ju trenni tehtud küll, võiks olla vormi. Mul on hea meel, et oleme selle sammu edasi teinud, aga tegelikult on veel palju minna. Täpselt need asjad on need, mis uus peatreener on rõhutanud. Peame igal pool panema grammi võrra juurde ja 40 minutit just kaitse poole pealt olema vastaste küljes."

"Kui teeme sammu tagasi ja oleme passiivsed, siis kvaliteetsed meeskonnad karistavad selle ära," lausus ta. "Aga kui paned survet, siis kui kõrgetasemelised mängijad on vastas, annab ikkagi mängida. Agressiivne foon on see, mida peame ka edaspidi hoidma. Üks mäng veel enne koondisepausi. Kindlasti hakkab korrektuure rohkem sisse tulema ja peame uue peatreeneri nõudmistega paremini kohanema. Siis loodetavasti läheb veel paremaks."

Toimetaja: Siim Boikov

