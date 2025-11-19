Tartu Bigbank lükkas koduses euroduellis Pärnu auti

Tartu oli võitnud esimese kohtumise kodus 3:1 ja vajas teises mängus kahte geimi. Pärnu jõudis eesmärgile lähedale, sest asus mängu 2:0 juhtima (25:18, 25:22), kuid Tartu võitis kolmanda geimi 25:22.

Sel hetkel oli Pärnul vaja kuldse geimi kindlustamiseks kindlasti neljas geim võita, vastasel juhul kindlustanuks Tartu edasipääsu sõltumata mängu kogutulemusest. Tartu aga võitiski geimi 25:22, kuigi kaotas hiljem viienda 9:15.

Tartu paremad punktitoojad olid Jack Williams 23 (+16), Stefan Kaibald 15 (+8) ja Rico Wardlow 13 punktiga (+9). Pärnule tõi Daniel Ramirez Pita lausa 31 punkti (+22), millele Sten Perillus lisas 13 (+12).

"Samamoodi tuli ka esimese mängu esimene geim väga raskelt. Pärnu servis täna oluliselt paremini kui meie vastu esimeses mängus," kommenteeris Tartu kapten Martti Juhkami ERR-ile.

"Eks vastaste diagonaalründaja Pita oli vahepeal pidurdamatu. Ei osanudki tema vastu midagi teha. Mees tuli nii kõrgelt ja nii tugevalt, et olime võimetud. Aga mäng läks edasi, võib-olla ta natuke väsis. Hakkasime rohkem näppe vahele saama ja läks lihtsamaks."

Pärnu šansse vähendas asjaolu, et treeningul sai viga põhisidemängija Carlos Paez Diaz, kes pidi kohtumist kõrvalt vaatama.

"Tartu mängis kindlasti väga hästi. Seda ma ei ütle, et nad kehvasti mängisid. Ise oleks saanud rohkem teha jah," lausus Pärnu nurgaründaja Tristan Täht. "Just need hetked, kui Pita jäi hätta. Oleks pidanud mõned pallid ise otsustavamalt tegema. Ja võib-olla oleks praegu asjad teistmoodi."

Kahe mängu summas pääses järgmisesse ringi seega Tartu ja kohtub seal Saksamaa kõrgliigas mängiva Herrschingi klubiga.

"Ma arvan, et oleme võimelised mängima kõvasti paremini kui täna. Kui saame servi paremini kätte, siis saame võib-olla rünnaku poole ka paremini laabuma," usub Juhkami.

"Pärnu on päris korraliku tasemega meeskond. Ma ei usu, et meile järgmises ringis oluliselt tugevam vastane tuleb. Ma arvan, et meil on seal omad võimalused, aga peame selleks võib-olla paremini mängima kui täna."