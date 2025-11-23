Pärnu VK eestvedajad: lõppeesmärk on oma noortega tiitleid võita

Sel hooajal Balti liigas head taset näidanud Pärnu Võrkpalliklubi eestvedajad Jaanus Nõmmsalu ja Tamar Nassar rääkisid ERR-ile, et klubi on teinud sammu edasi, aga edasiste eesmärkide täitmiseks oleks vaja korvpallilt mõned pikemad poisid üle võita.

Pärnu VK mängis möödunud nädalal eurosarja CEV Challenge Cup eelringis Tartu Bigbankiga, aga kahe mängu kokkuvõttes teenis Tartu klubi siiski võidu, kuigi avamängu üks-kolm kaotanud Pärnu võitis korduskohtumises esimesed kaks geimi.

Pärnu on sel hooajal näidanud Balti liigas kõrget taset ja jätkab liigatabelis esikohal. Juhatuse liige Jaanus Nõmmsalu ütles Tarmo Tiislerile, et klubi on teinud sammu edasi ning mängijad seovad oma tulevikku aina enam suvepealinnaga. "Minu jaoks isiklikult, kes ma ka mängijatega suhtlen, siis kaks aastat tagasi oli veel selline "ma ei tea, mõtleme". Täna selliseid vastuseid ei ole," rääkis Nõmmsalu. "Oleme arvestatav klubi, kus mängijad näevad ennast mängimas. Eurosari on kindlasti eraldi väljund."

Tamar Nassari sõnul oleks järgmiseks sammuks saada saal jälle publikut täis. "Meil on [Tartu Ülikooli] Pärnu kolledžiga üks koostöö, kus otsime sellele vastust.

Võidud on need, mis toovad publiku saali. Veidi melu ka juurde, kõike seda me siin saalis üritame teha. Kahjuks need hüpped ei ole nii suured, kui ise loodame. Lähme tibusammudel ja saame selle publiku saali ka," sõnas ta.

Pärnu on samas tõeline spordilinn ning seda ka ajalooliselt, kuid Pärnu VK hiilgeajad jäävad isegi aegadesse, kui korvpall ja jalgpall nendele suurt konkurentsi ei pakkunudki. Nüüd on vaja võidelda korvpalliga pikkade poiste eest, jalgpalliga linna rahastuse eest. "Me oleme spordilinn, sest kõik võistkonnad on esiotsas oma aladel. Mõjutab, aga tegelikkuses jagub kõigile. Pärnu ettevõtjad võiksid aru saada, et me tarbime koos ühist kogukonda ja siia tuleks panustada," rääkis Nõmmsalu.

"Noorte töö osas on kindlasti konkurents. Võrkpallis üldse on tendents, et tüdrukud mängivad natuke rohkem, osakaal kipub tütarlaste kasuks. Poisid mängivad siin korvpalli, aga teeme ka kõvasti noortega tööd ja üritame seda ergutada," lisas ta.

Pärnu VK on leidnud toetajaid pigem suhtlusringkondadest ning nimisponsorit on otsitud juba pikka aega. "Võtame vastu!" naeris Nõmmsalu.

Klubi eestvedajad on varasemalt öelnud, et tahaksid viia Pärnu võrkpalli tagasi 2000-ndate hiilgeaegadesse, kas see on jätkuvalt nende eesmärk? "Meie lõppeesmärk on saada Pärnu noored võistkonda. Nendega siis hakata medaleid-tiitleid võitma ja suuri mänge mängima," lõpetas Nassar.