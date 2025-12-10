X!

Tartu Bigbank alustas eurosarjas Saksamaa klubi vastu võidukalt

Võrkpall
Tartu Bigbank
Tartu Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Tartu Bigbank võõrustas kolmapäeval CEV Challenge Cupi raames Saksamaa klubi Herrschingi ning teenis avakohtumises kolm-üks võidu.

Bigbank jäi koduväljakul varakult tagaajaja rolli, kuid kaevas kuuepunktilisest kaotusseisust välja ning viigistas. Avageimi lõpplahendus kujunes tasavägiseks, kuid Saksamaa klubi teenis seisult 24:24 kaks punkti järjest ning võitis.

Võõrustaja näitas järgmises kahes geimis aga võimu, loovutades teises geimis vastasele 17 ja kolmandas vaid 14 punkti. Neljandas geimis haaras Herrsching taas ohjadest ja juhtis 17:11, kuid Tartu kustutas ka selle edu ja jõudis 21:21 viigini. Bigbank läks seejärel juhtima 24:22, lubas siis vastasel viigistada, aga võitis järgmised kaks punkti ning realiseeris sellega 1/16-finaali avamängus 3:1 (24:26, 25:17, 25:14, 26:24) võidu.

Martti Juhkami tõi võitjatele 21 punkti (+15), Stefan Kaibald lisas omalt poolt 16 (+10), Jack Williams 13 (+5), Mart Naaber (+7) ning Rico Taylor Wardlow (+4) lisasid omalt poolt kümme. Vastaste resultatiivseim oli 18 punkti kogunud Jannes Wiesner (+14).

Bigbank lahendas rünnakuid 56-protsendilise eduga (Herrsching 43%), Eesti klubi lõi vastase viie ässa vastu 11 ning teenis blokist seitse punkti, Herrsching sai kuus punkti.

Korduskohtumine toimub 8. jaanuaril Münchenis. Tartu klubi lülitas eelringis konkurentsist koduse rivaali Pärnu Võrkpalliklubi, Herrsching alustas 1/16-finaalist. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

