Tartu sai eurosarja avamängus kodusaalis Pärnust jagu

Võrkpall
Tartu Bigbank
Tartu Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Kolmapäeval läksid Tartu Ülikooli spordihoones võrkpalli CEV Challenge Cupi avaringis omavahel vastamisi Tartu Bigbank ja Pärnu Võrkpalliklubi. Kodumeeskond Tartu teenis 3:1 (17:25, 28:26, 25:16, 25:15) võidu.

Avageim kulges alguses punkt-punktis, Sten Perillus viis Pärnu 12:10 juhtima, ent otsustavat äraminekut ei suutnud teha kumbki meeskond, vahendab mängu käiku Volley.ee. Rohkem sai eduseisus olla siiski Pärnu. Daniel Pita tegi Pärnu eduseisuks 18:16 ja Markus Uuskari rünnak suurendas vahe 19:16-le, sundides Alar Rikbergi mõtlemisajale. Aga siis eksis Jack Williams rünnakul ning seda vahet Bigbank enam tagasi mängida ei suutnud – geim Pärnule 25:17.

Teises vaatuses pääses kodumeeskond Tartu Carlos Paezi servivea järel ette 9:5. Õige pea suurenes vahe Toms Švansi serviveast juba 12:7-le, ent Tristan Tähe järjestikused rünnakud tõid Pärnu punkti kaugusele (14:13). Martti Juhkami asemel tuli geimi keskel vastuvõttu tugevadma Rasmus Meius, ent seda vaid mõneks punktiks. Tähe serviäss seadis jalule 16:16 viigi, aga taas pääses Bigbank ette ja Williamsi rünnak suurendas vahe kolmele punktile – 20:17. Pita rünnak tõi Pärnu punkti kaugusele 21:20 ja Juhkami rünnakuviga seadis jalule 21:21 viigi. Tasavägise lõpu keeras enda kasuks Bigbank, kui Juhkami rünnakud tegid lõppseisuks 28:26.

Kolmandas geimis jäi Pärnu 2:5 kaotusseisu ning Rainer Vassiljev vahetas Uuskari asemele mängu Taavet Leppiku. Stefan Kaibald suurendas geimi keskel vahe juba 12:6-le, sundides Pärnut teist mõtlemisaega kasutama. Uuskari oli tagasi platsil. Suur vahe püsis kuni lõpuni, Pärnu serviveast oli Bigbank juhtimas 17:10 ja kolmas vaatus kuulus Tartule tulemusega 25:16. Geimi lõpus tuli Paezi asemel platsile Richard Voogel.

Ka neljandas geimis alustas paremini kodumeeskond, minnes ette 4:1. Kaibaldi edukas rünnak tegi Tartu eduseisuks 8:4 ning Bigbanki 12:7 eduseisul pidi Pärnu mõtlemisaega kasutama. Ei suutnud Pärnu ka seekord kaotusseisust välja tulla ning neljanda geimi võitis Bigbanki meeskond 25:15 ning kogu mängu seega 3:1.

Võitjate parim oli 14 punktiga (+9) Jack Williams (mh 4 serviässa), Martti Juhkami panustas 13 punktiga (+10), Stefan Kaibald tõi 11 silma (+6) ning Mart Naaber 9 punkti (+4). Bigbanki vastuvõtt oli 40% ja rünnak 47%, blokipunkte teeniti 5 (neist 4 läks Naabri arvele) ja servipunkte 11 (10 viga).

Pärnu meeskonna ridades jõudsid kahekohalise punktiskoorini Daniel Ramirez Pita ja Tristan Täht, kes tõid vastavalt 15 (+1) ja 14 (+6) punkti. Toms Švans ja Sten Perillus lisasid kumbki 9 punkti (+6 ja +8). Pärnu meeskonna vastuvõtt oli 46% ja rünnakuid lahendati 45-protsendiliselt, blokk saadi Tartule ette 7 korral (5 blokki pani Täht), servil löödi üks äss ja eksiti 21 pallingul.

Kordusmäng toimub 19. novembril kell 18 Pärnus. Bigbankile piisab nüüd edasipääsuks kahest geimivõidust, Pärnu peab edasipääsuks esmalt võitma korduskohtumise 3:0 või 3:1 ning seejärel selgitaks edasipääseja kuldne geim.

Paari võitjat ootab teises ringis ees Saksamaa Bundesliga lõppenud hooaja veerandfinalist Herrsching.

Toimetaja: Anders Nõmm

Tartu sai eurosarja avamängus kodusaalis Pärnust jagu

