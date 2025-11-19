Roger Federer nimetatakse piduliku tseremooniaga kuulsuste halli

Federer jõudis esimese meestennisistina 20 suure slämmi üksikmängutiitlini ja võitis karjääri jooksul kokku 103 profiturniiri. Aastatel 2004-2008 püsis šveitslane rekordilised 237 nädalat järjest maailma edetabeli kõrgeimal positsioonil.

44-aastase Federeri nimetamine Rahvusvahelise Tennise Kuulsuste Halli (ITHF) liikmeks toimub 2026. aasta augustis Ameerika Ühendriikides Rhode Islandi osariigis Newportis toimuval tseremoonial, teatas kuulsuste hall kolmapäeval.

"On tohutu au olla vastu võetud Rahvusvahelisse Tennise Kuulsuste Halli ja seista koos nii paljude spordiala suurkujudega... see, et mind see spordiala ja mu eakaaslased niimoodi tunnustavad, teeb mind sügavalt tänulikuks," lausus Federer ITHF-i teate vahendusel.

"Kogu oma karjääri olen alati väärtustanud tennise ajalugu ja eeskuju, mille on püstitanud need, kes olid enne mind. Ootan põnevusega järgmise aasta augustis Newporti külastamist, et tähistada koos tennisekogukonnaga seda erilist momenti."

Federer hoidis karjääri jooksul meeste tennise edetabeli esinumbri positsiooni kokku 310 nädalat.