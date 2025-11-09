X!

Denver ja San Antonio jätkavad kodus eksimatult

Korvpall
Nikola Jokic
Nikola Jokic Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

Denver Nuggets alistas korvpalliliigas NBA kodus Indiana Pacersi 117:100 (31:18, 25:29, 39:35, 22:18) ja jätkab kodusaalis puhaste paberitega.

Tänavu kõik kuus kodumängu võitnud Denveri parim oli 32 punktiga Nikola Jokic, kes korjas korraliku kolmikduubli: tema arvele jäi ka 14 lauapalli ja 14 resultatiivset söötu. Kaotajate parim Aaron Nesmith viskas 25 punkti.

Kodus jätkab eksimatult ka San Antonio Spurs, kes sai jagu New Orleans Pelicansist 126:119 (28:22, 38:36, 26:27, 34:34). Meeskond on nüüd võitnud tänavu kodusaalis kõik viis seni peetud kohtumist.

De'Aaron Fox oli 24 punktiga võitjate parim, kuid Victor Wembanyama lisas 18 silma ja 18 lauapalli. Stephen Castle panustas 14 resultatiivse sööduga. New Orleansi ridades viskas karjääri punktirekordiks 41 Trey Murphy III.

Luka Doncic viskas 22 punkti ja andis 11 resultatiivset söötu, aga Los Angeles Lakers kaotas võõrsil Atlanta Hawksile 102:122 (29:37, 25:31, 18:30, 30:24). Mouhamed Gueye tõi võitjatele 21 punkti ja seitse tulemuslikku söötu.

Tulemused: Washington - Dallas 105:111, Philadelphia - Toronto 130:120, Atlanta - LA Lakers 122:102, Cleveland - Chicago 128:122, Miami - Portland 136:131, San Antonio - New Orleans 126:119, Denver - Indiana 117:100, LA Clippers - Phoenix 103:114.

Toimetaja: Siim Boikov

