Suvine NBA finalist on kümnest mängust kaotanud üheksa

Korvpalliliigas NBA on raskustes juunis Oklahoma City Thunderi vastu finaalseeria seitsmemänguliseks venitanud Indiana Pacers, kes on uue hooaja esimesest kümnest mängust kaotanud üheksa.

Pühapäeval sõitis Pacers külla Golden State Warriorsile (6-5), kes teenis 114:83 võidu ja on kodusaalis vastasmeeskonnad alistanud kõigis viies kohtumises.Kolmanda veerandaja keskel oli seis viigis 65:65, Warriors võitis aga otsustava perioodi 39:18.

Pacersi hädadel on üsna loogiline seletus: lisaks sellele, et meeskonna staar Tyrese Haliburton taastub jätkuvalt finaalseeria otsustavas mängus saadud Achilleuse kõõluse rebendist, on vigastuste küüsis ka Obi Toppin, T.J. McConnell, Kam Jones, Bennedict Mathurin, Quenton Jackson, Johnny Furphy, Aaron Nesmith ja Taelon Peter ning lisaks anti pühapäeval puhkust ka Pascal Siakamile.

Pacersi keerulise olukorra ilmestav näide on, et nädala eest kümnepäevalise lühilepingu alusel palgatud Jeremiah Robinson-Earl veetis pühapäeval väljakul Pacersi mängijatest enim, 32 minutit. Indiana mehed tabasid Warriorsi vastu viskeid 34-protsendiliselt (32/94).

Valitseva meistri Thunderi seis on vastupidine. Pühapäeval alistati Shai Gilgeous-Alexandri 35 punkti, 7 lauapalli ja 6 resultatiivse söödu toel Memphis Grizzlies (4-7) 114:100 ning oma 11 mängust on tiitlikaitsja võitnud 10. Rudy Gobert kogus 19 punkti, 12 lauapalli ja 5 viskeblokeeringut ning Minnesota Timberwolves (6-4) alistas 144:117 Sacramento Kingsi (3-7).

Idakonverentsi parimaks meeskonnaks on kerkinud Detroit Pistons (8-2), kes teenis pühapäeval juba kuuenda võidu järjest, kui alistas 111:108 Philadelphia 76ersi (6-4). Cade Cunningham viskas 26 punkti ja andis 11 korvisöötu, Jalen Dureni arvele jäi 21 punkti ja 16 lauapalli.