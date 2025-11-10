X!

Suvine NBA finalist on kümnest mängust kaotanud üheksa

Korvpall
Golden State Warriors - Indiana Pacers
Golden State Warriors - Indiana Pacers Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA on raskustes juunis Oklahoma City Thunderi vastu finaalseeria seitsmemänguliseks venitanud Indiana Pacers, kes on uue hooaja esimesest kümnest mängust kaotanud üheksa.

Pühapäeval sõitis Pacers külla Golden State Warriorsile (6-5), kes teenis 114:83 võidu ja on kodusaalis vastasmeeskonnad alistanud kõigis viies kohtumises.Kolmanda veerandaja keskel oli seis viigis 65:65, Warriors võitis aga otsustava perioodi 39:18.

Pacersi hädadel on üsna loogiline seletus: lisaks sellele, et meeskonna staar Tyrese Haliburton taastub jätkuvalt finaalseeria otsustavas mängus saadud Achilleuse kõõluse rebendist, on vigastuste küüsis ka Obi Toppin, T.J. McConnell, Kam Jones, Bennedict Mathurin, Quenton Jackson, Johnny Furphy, Aaron Nesmith ja Taelon Peter ning lisaks anti pühapäeval puhkust ka Pascal Siakamile.

Pacersi keerulise olukorra ilmestav näide on, et nädala eest kümnepäevalise lühilepingu alusel palgatud Jeremiah Robinson-Earl veetis pühapäeval väljakul Pacersi mängijatest enim, 32 minutit. Indiana mehed tabasid Warriorsi vastu viskeid 34-protsendiliselt (32/94).

Valitseva meistri Thunderi seis on vastupidine. Pühapäeval alistati Shai Gilgeous-Alexandri 35 punkti, 7 lauapalli ja 6 resultatiivse söödu toel Memphis Grizzlies (4-7) 114:100 ning oma 11 mängust on tiitlikaitsja võitnud 10. Rudy Gobert kogus 19 punkti, 12 lauapalli ja 5 viskeblokeeringut ning Minnesota Timberwolves (6-4) alistas 144:117 Sacramento Kingsi (3-7).

Idakonverentsi parimaks meeskonnaks on kerkinud Detroit Pistons (8-2), kes teenis pühapäeval juba kuuenda võidu järjest, kui alistas 111:108 Philadelphia 76ersi (6-4). Cade Cunningham viskas 26 punkti ja andis 11 korvisöötu, Jalen Dureni arvele jäi 21 punkti ja 16 lauapalli.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

10:04

Suri nii mängija kui treenerina korvpalli kuulsuste halli valitud Wilkens

09:16

Suvine NBA finalist on kümnest mängust kaotanud üheksa

08:05

Rosenthal: kui klubihooajale mõelda, oleks võinud EM-i vahele jätta

09.11

Korvpallinaiskond alustab valiktsüklit: tahaks uued võidud koju tuua

09.11

Suurorg vigastas rannet, MM-valikmängud suure küsimärgi all

09.11

Konontšuki klubi pidi tunnistama linnarivaali paremust

09.11

Raieste korralik esitus aitas Murcia taas võiduni

09.11

Denver ja San Antonio jätkavad kodus eksimatult

08.11

Reinbokist loobunud Kalev/Cramo ülipikk võiduseeria TalTechiga sai jätku

08.11

TSA/Cityteed jäi alla Klaipeda naiskonnale

08.11

Böckler kerkis Poolas meeskonna resultatiivseimaks

08.11

Žalgiris taastas neljanda järjestikuse võiduga Euroliiga liidrikoha

08.11

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

07.11

Viimsist ei olnud võõrsil Ventspilsile vastast

07.11

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

videod

sport.err.ee uudised

11:40

Käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

11:20

VIDEO | Kui heas vormis on Eesti spordiajakirjanikud?

10:33

Vaher liitub Toyota noorteprogrammiga, Solberg saab WRC-s võimaluse

10:04

Suri nii mängija kui treenerina korvpalli kuulsuste halli valitud Wilkens

09:16

Suvine NBA finalist on kümnest mängust kaotanud üheksa

08:38

Viljandi treener kaotusest Põlvale: ma ei saa mängijaid enam aidata

08:05

Rosenthal: kui klubihooajale mõelda, oleks võinud EM-i vahele jätta

07:21

Konkurentsiamet ei algatanud Pohlaku pakutud kokkuleppe kohta väärteomenetlust

00:07

Real kaotas jälle Rayole punkte, Barcelona kasutas võimaluse ära

09.11

Kallas: TV 10 medalid võiks utsitada kaugemaid maakondi pisikut üles leidma

09.11

ETV spordisaade, 9. november

09.11

Korvpallinaiskond alustab valiktsüklit: tahaks uued võidud koju tuua

09.11

Sappinen: peame uskuma, et meil on võimalik taas eurosarja pääseda

09.11

Ciorana TT viis Rosenbergi takistussõidu sisemeistriks

09.11

Teise järjestikuse etapi võitnud Norris suurendas edu 24 punktile

loetumad

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

09.11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

09.11

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

09.11

Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

09.11

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

09.11

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

09.11

Suurorg vigastas rannet, MM-valikmängud suure küsimärgi all

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo