Jõesaare klubi jätkas eurosarjas võidukalt, eestlaselt korralik panus

Jõesaare meeskond dikteeris mängu kindlalt ja kuigi lõpus oli vahe üheksa punkti, siis suurema osa kohtumisest oli Bosna edu kahekohaline.

Jõesaar viibis Bosna eest väljakul 22 minutit, viskas 13 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 1/4, vabavisked 2/2), võttis ühe lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja tegi kolm viga.

Võitjate ridades oli eestlasest resultatiivsem üksnes ameeriklasest leegionär Jarrod West, kes korjas 18 punkti. Lublini ridades panustas Tevin Mack 24 punktiga.

Kolmanda mängu järjest võitnud Bosnal on A-grupis kirjas kolm võitu neljast mängust nagu ka Sander Raieste klubil Murcial. Nii Lublin kui ka Rilski Sportist jätkavad ühe võiduga.

Alagrupist pääseb otse edasi vaid võitja ja lisaks kümne alagrupi peale ka kuus paremat teise koha omanikku.