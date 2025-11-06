X!

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

Eesti meeste võrkpallikoondis sai teada oma alagrupimängude järjekorra 2026. aasta septembris Tamperes toimuval Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril.

Soomes Tamperes toimuval C-alagrupi turniiril kohtub Eesti koondis esmalt 11. septembril Serbiaga. Seejärel ootab 13. septembril ees mäng Taaniga, 14. septembril kohtutakse Belgiaga, 16. septembril Hollandiga ja alagrupiturniir lõpeb 17. septembril mänguga Soome vastu.

2026. aasta meeste EM-finaalturniir toimub 9.-26. septembrini neljas riigis: Soomes (Tampere), Bulgaarias (Varna), Rumeenias (Cluj-Napoca) ning Itaalias (alagrupid Napolis, Milanos, Torinos ja Modenas). 

Kokku on neli alagruppi, igaühes kuus meeskonda. Iga alagrupi neli esimest pääsevad 16 parema sekka. C-alagrupist edasi pääsevad koondised peavad oma play-offid Itaalias Torinos, kaheksandikfinaalid toimuvad 20.-21. septembril ja veerandfinaalid 23. septembril. Poolfinaalid peetakse 25. septembril Milanos ja medalimängud toimuvad 26. septembril samuti Milanos.

EM-i piletimüük algab reedel, 7. novembril. 

Eesti koondise ajakava EM-il:
11. september 20.00 Serbia – Eesti
13. september 15.00 Eesti – Taani
14. september 20.00 Eesti – Belgia
16. september kell 20.00 Holland – Eesti
17. september kell 20.00 Soome – Eesti

Toimetaja: Kristjan Kallaste

