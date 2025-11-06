Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

Soomes Tamperes toimuval C-alagrupi turniiril kohtub Eesti koondis esmalt 11. septembril Serbiaga. Seejärel ootab 13. septembril ees mäng Taaniga, 14. septembril kohtutakse Belgiaga, 16. septembril Hollandiga ja alagrupiturniir lõpeb 17. septembril mänguga Soome vastu.

2026. aasta meeste EM-finaalturniir toimub 9.-26. septembrini neljas riigis: Soomes (Tampere), Bulgaarias (Varna), Rumeenias (Cluj-Napoca) ning Itaalias (alagrupid Napolis, Milanos, Torinos ja Modenas).

Kokku on neli alagruppi, igaühes kuus meeskonda. Iga alagrupi neli esimest pääsevad 16 parema sekka. C-alagrupist edasi pääsevad koondised peavad oma play-offid Itaalias Torinos, kaheksandikfinaalid toimuvad 20.-21. septembril ja veerandfinaalid 23. septembril. Poolfinaalid peetakse 25. septembril Milanos ja medalimängud toimuvad 26. septembril samuti Milanos.

EM-i piletimüük algab reedel, 7. novembril.

Eesti koondise ajakava EM-il:

11. september 20.00 Serbia – Eesti

13. september 15.00 Eesti – Taani

14. september 20.00 Eesti – Belgia

16. september kell 20.00 Holland – Eesti

17. september kell 20.00 Soome – Eesti