Itaalia ja Saksamaa pidasid maha rekordiliselt pika kontrollmängu
Euroopa meistrivõistlusteks valmistuvad Itaalia ja Saksamaa meeste võrkpallikoondised pidasid kolmapäeval kontrollmängu, mille avageimis skoorisid kahe peale kokku 130 punkti.
Itaalia ja Saksamaa mängivad Reggio Calabrias toimuval turniiril, kuid kolmapäevane kohtumine oli peaaegu et ise turniiri eest. Itaallased alustasid avageimi paremini ning läksid juhtima 14:9, kuid sakslased toibusid ning haarasid ise 22:20 eduseisu. Pärast seda ei suutnud kumbki meeskond teisest aga eralduda.
Tasavägine andmine aina kestis ja kestis kuni Saksamaa tulemusega 66:64 lõpuks avageimi võitis. Geim kestis poolteist tundi ning oli nii ajaliselt kui ka tulemuslikult rekordiline. 2013. aastal toimus Korea kõrgliigas mäng, mille kolmas geim lõppes tulemusega 56:54.
Mäng jätkus pärast seda tasavägises rütmis, kuid geimide tulemused jäid tagasihoidlikumaks. Lõpuks saavutas kodupubliku ees mänginud Itaalia siiski 3:2 (64:66, 25:22, 23:25, 25:22, 15:12) võidu. Mäng kestis kolm tundi ja 40 minutit.
9. septembril algavate võrkpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniirid toimuvad Itaalias, Bulgaarias, Soomes ja Rumeenias. Alates poolfinaalidest toimuvad kõik mängud Milanos. Eesti koondis mängib C-alagrupis, mille võõrustajaks on Soome.
Toimetaja: Kristjan Kallaste