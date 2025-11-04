Korvpallurid välismaal: Raiestel oli hea nädal, Suurorg ja Böckler särasid
Eelmine nädal osutus edukaks mitme Eesti korvpalluri jaoks, kui oma koduklubide ridades tehti säravaid esitusi üle Euroopa. Kasper Suuroru suurepärane mäng aitas tema koduklubil eurosarjas alistada Kalev/Cramo, Janari Jõesaar ja Leemet Böckler vedasid oma meeskonnad koduliigades esimeste võitudeni sel hooajal.
EuroCupi B-alagrupis sai järjekordse kaotuse Kristian Kullamäe tööandja Panevežyse Lietkabelis (1-4), kes jäi kolmapäeval koduväljakul 91:98 alla Montenegro klubile Podgorica Buducnostile (3-2). Kullamäe kogus 21 minutiga 10 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/4, vabavisked 1/2), 2 resultatiivset söötu ja 2 vaheltlõiget. Lisaks tegi ta 2 pallikaotust ja 4 viga, vahendab basket.ee.
FIBA Euroopa karikasarjas teenis I-alagrupis suure võidu Kasper Suuroru leivaisa Sopoti Trefl (3-0), kes oli kolmapäeval kodusaalis parem Kalev/Cramost (1-2) 93:58.
25 minutit platsil viibinud Suurorg viskas oma eelmise hooaja koduklubi vastu mängu parimana 19 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 4/5, vabavisked 3/4). Lisaks sai Suurorg statistikasse 3 lauapalli, 6 korvisöötu, 3 vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ning 2 viga.
A-alagrupis sai kindla võidu Sander Raieste koduklubi Murcia UCAM (2-1), alistades kolmapäeval võõrsil poolakate Lublini Stardi (1-2) 102:75. Raieste mängis 16 minutit, viskas selle ajaga 6 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 0/1), hankis 10 lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, kaotas korra palli ja tegi 2 viga.
Samas alagrupis sai võidu kirja ka Janari Jõesaare koduklubi Sarajevo Bosna (2-1), kui alistas kolmapäeval võõrsil Bulgaaria tiimi Samokovi Rilski Sportisti (1-2) 65:56. Jõesaar pääses platsile 10 minutiks, mille jooksul ta isiklikku punktiarvet ei avanud (kolmesed 0/1). Tema kontole jäi 2 lauapalli, 2 pallikaotust ja 4 viga.
C-alagrupis on endiselt võiduta Brasovi Corona (0-3), kelle abitreeneriks on Toomas Annuk. Kolmapäeval jäädi võõrsil kindlalt 68:93 alla Küprose meeskonnale Larnaca AEK-le (2-1).
Hispaania kõrgliigas alistas Murcia UCAM (4-1) pühapäeval võõral väljakul Barcelona (2-3) 81:78. 22 minutit platsil viibinud Raieste oli 11 punktiga (kahesed 1/1, kolmesed 3/4) Murcia paremuselt kolmas-neljas punktitooja. Lisaks võttis ta 9 lauapalli, kaotas korra palli ja tegi 3 viga.
Pühapäeval teenis võidulisa ka Henri Drelli tööandja Badalona Joventut (4-1), kes oli koduplatsil 82:68 üle Lleida Forcast (3-2). Drell pääses väljakule 5 minutiks, kuid ühtegi pealeviset ei sooritanud. Statistikasse sai ta kirja 3 viga.
Artur Konontšuki tööandja Bursaspor (2-4) jätkas Türgi kõrgliigas kaotusega, kui laupäeval jäädi kodusaalis 75:77 alla Istanbuli Bahcesehiri Kolejile (5-1). Konontšuk oli platsil 25 minutit ning kogus selle ajaga 9 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/1), 3 lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike. Lisaks tegi ta 3 pallikaotust ja sai kirja ühe isikliku vea.
Aadria liigas teenis Sarajevo Bosna (1-3) laupäeval hooaja esimese võidu, kui B-grupi kohtumises alistati koduväljakul Austria klubi Viin (2-3) 71:68. Jõesaar viibis Bosna eest väljakul 19 minutit ning tõi selle ajaga oma koduklubi parimana 11 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/4, vabavisked 4/4). Lisaks võttis eestlane 4 lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu ja tegi ühe vea.
Itaalia kõrgliigas sai pühapäeval näha eestlaste duelli, kui Joonas Riismaa tööandja Tortona Derthona (4-1) alistas koduväljakul 87:76 Kaspar Treieri leivaisa Napoli (2-3). 18 minutit mänginud Riismaa viskas 2 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/2), võttis 2 lauapalli ja tegi 2 viga. Treieri arvele jäi 11 minutiga samuti 2 punkti (kolmesed 0/3, vabavisked 2/2), 2 lauapalli, üks kulp ja 2 viga.
Saksamaa kõrgliigas sai hooaja esimese kaotuse Weissenfelsi Mitteldeutscher (5-1), kelle abitreener on Brett Nõmm. Pühapäeval alistuti kodusaalis Ludwigsburgi Riesenile (3-2) 82:93, kelle eest tegi debüüdi värskelt Riia Zellist üle ostetud lätlasest tagamees Toms Skuja. 23-aastase Skuja arvele kogunes 16 minutiga 3 punkti ja 5 korvisöötu.
Poola kõrgliigas avas reedel võiduarve Leemet Böckleri leivaisa Krosno (1-4), kes alistas kodusaalis Walbrzychi Gorniku (3-2) 86:70. Böckler viibis väljakul 25 minutit ning tõi üleplatsimehena 24 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 3/5, vabavisked 9/9). Lisaks sellele kanti eestlase arvele 3 lauapalli, üks resultatiivne sööt, üks vaheltlõige ning 4 isiklikku viga.
Sopoti Trefl (5-0) sai pühapäeval suure võidu, kui oli koduväljakul 97:61 üle Gliwicest (1-4). 17 minutit mänginud Suurorg oli Trefli paremuselt kolmas korvikütt 14 silmaga (kahesed 3/6, kolmesed 2/2, vabavisked 2/2). Tema arvele jäi ka üks lauapall, 2 resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, 2 pallikaotust ja 4 viga.
Kaotuseta püsib ka Heiko Rannula juhendatav ja Matthias Tassile tööd pakkuv Varssavi Legia (5-0), kes sai laupäeval koduväljakul 80:75 jagu Wloclawekist (2-3). Tass jättis mängu vahele, sest teda vaevab kerge vigastus.
Brasovi Corona (3-3) jätkab Rumeenia kõrgliigas kaotustelainel. Laupäeval jäid Toomas Annuki hoolealused kindlalt 65:93 alla külla sõitnud Valceale (4-2).
Rait-Riivo Laane leivaisa Plovdivi Akademik (1-4) avas laupäeval Bulgaaria kõrgliigas oma võiduarve, kui alistas kodusaalis Vratsa Botevi (1-3) 78:74. Laane viibis väljakul 25 minutit, mille jooksul kogus 8 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 2/5), 2 lauapalli, 5 korvisöötu ja ühe vaheltlõike. Lisaks patustas eestlane 2 pallikaotusega ja tegi ühe vea.
Taani kõrgliigas kaotas Taavi Pastiku koduklubi Holbaek-Stenhus (1-6) eelmisel nädalal võõrsil kaks kohtumist. Kolmapäeval jäädi 83:87 alla Vaerlöse Blue Hawksile (4-4). Pastik mängis 14 minutit ning viskas selle ajaga 5 punkti (kahesed 1/5, kolmesed 1/1), sai kätte 2 lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, sooritas 2 vaheltlõiget, kaotas korra palli ja tegi 3 viga.
Pühapäeval kaotati Taani meistrile Aarhusi Bakken Bearsile (7-0) koguni 57:119. 13 minutit mänginud Pastiku arvele kogunes 4 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 0/2), 3 lauapalli, üks resultatiivne sööt, üks pallikaotus ja 3 isiklikku viga.
Hispaania esiliigas teenis laupäeval võidulisa Carlos Jürgensi tööandja Ourense (3-2), kes alistas koduväljakul Menorca (2-4) 84:80. Jürgens rassis platsil 15 minutit, mille jooksul viskas 6 punkti (kahesed 3/3, kolmesed 0/1, vabavisked 0/2), võttis 4 lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike ning blokeeris 2 viset. Negatiivse poole pealt läks talle kirja 2 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.
Mikk Jurkatamme koduklubi Avellino (5-4) sai eelmisel nädalal Itaalia esiliigas kirja kaks võitu. Kolmapäeval alistati kodusaalis Bergamo (4-5) 94:82. Jurkatamm mängis 13 minutit, mille jooksul kogunes tema arvele 4 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/2, vabavisked 2/2), üks lauapall, üks resultatiivne sööt, 2 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.
Pühapäeval saadi aga võõrsil 93:81 jagu Rosetost (2-7). Jurkatamm viskas 17 minutiga 8 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 2/3), võttis 2 lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu, kaotas korra palli ja langes 5 veaga pingile.
Leedu esiliigas sai Sten Markus Adamsoni koduklubi Kaunase Žalgirise duubelmeeskond (6-2) ühe kaotuse ja ühe võidu. Möödunud teisipäeval jäädi võõrsil 81:99 alla Kedainiai Spordikeskuse meeskonnale (8-1). 10 minutit platsil viibnud Adamson piirdus 3 punktiga (kahesed 0/1, kolmesed 1/1), võttis ühe lauapalli, andis ühe tulemusliku söödu, kaotas 2 korda palli ja tegi 3 viga.
Neljapäeval naasti võitude teele, kui kodusaalis alistati Ukmerge Stekas (3-5) suurelt 116:84. Adamson viibis platsil 18 minutit, viskas 5 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 1/4), võttis 2 lauapalli, jagas 2 resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja langes 5 veaga pingile.
Toimetaja: Anders Nõmm