Raieste mitmekülgne esitus aitas Murcia võidule Barcelona üle

Võõrsil mänginud Murcia alustas Euroliiga klubi vastu suurepäraselt ning juhtis avaveerandi lõpuks suisa 18 punktiga, poolajapausile mindi eestlase koduklubi 56:42 eduseisul. Kolmas veerand kulges samuti Murcia dikteerimisel, aga Barcelona näitas otsustaval veerandil taset ja jõudis minut enne mängu lõppu ühe punkti kaugusele.

Murcia eest kerkis siis esile ameeriklane Michael Forrest, kes skooris minutiga neli punkti ning aitas Murcial suurepärase 81:78 (34:16, 22:26, 17:19, 8:17) võidu vormistada.

Neljast kaugviskest kolm tabanud Raieste lõpetas mängu 11 punktiga ning tegi lauavõitluses head tööd, aga kaksikduublist jäi siiski üks lauapall puudu. Murcia vedurit vedasid 20 punkti visanud Devontae Cacok ning 19 punkti kogunud Forrest, üleplatsimees oli 21 punkti visanud Barcelona äär Tornike Shengelia.

Võidurõõmu sai tunda ka Henri Drell, kelle koduklubi Badalona Joventut alistas kodus Lleida Forca 82:68 (20:22, 21:19, 16:16, 25:11). Eestlase roll jäi aga väikeseks: ta pääses avapoolajal platsile viieks ja pooleks minutiks, tegi selle ajaga kolm viga ja rohkem mänguaega ei saanud.

Nii Murcia kui Badalona on sel hooajal Hispaania kõrgliigas kogunud neli võitu ja ühe kaotuse, mõlemad jätkavad esinelikus.

Kasper Suuroru ja Sopoti Trefli suurepärane hooaja algus Poola kõrgliigas sai jätku, kui kodupubliku ees alistati Gliwice 97:61 (31:13, 24:13, 20:22, 22:13). Sopoti klubi on hooaega alustanud viie järjestikuse võiduga, sama tulemus on ka Heiko Rannula juhendataval Varssavi Legial. Omavahel minnakse vastamisi 6. detsembril.

Suurorg panustas võidumängus 14 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 2/2, vabavisked 2/2), kahe resultatiivse söödu ja ühe vaheltlõikega.

Üks eestlane pidi siiski kaotama, sest Itaalia kõrgliigas läksid vastamisi Joonas Riismaa koduklubi Tortona ja Kaspar Treieri koduklubi Napoli. Sel korral jäi peale Riismaa leivaisa, kes teenis kodupubliku ees 87:76 (23:19, 20:22, 22:14, 22:21) võidu. Eestlaste panus jäi tagasihoidlikuks: Riismaa kogus 18 minutiga kaks punkti ja kaks lauapalli, Treier sai 11 minutiga kirja samuti kaks punkti ja kaks lauapalli, kuid ta lisas ka ühe bloki.