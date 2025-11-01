Kuue järjestikuse kaotusega alustanud Baskonia sai Euroliigas teise võidu

Baskonia pani jõuvahekorrad paika avaveerandiga, mis võideti 22:11. Teise veerandaja lõpus jõudis Anadolu Efes küll kahe punkti kaugusele, aga pausile mindi siiski Baskonia 43:39 juhtimisel. Teisel poolajal vastased enam nii lähedale ei pääsenud.

Baskonia ridades tõi Timothe Luwawu-Cabarrot 20 punkti, Matteo Spagnolo lisas 19 ja vigastuspausilt naasnud Rodions Kurucs 11 punkti. Istanbuli klubi resultatiivseim oli Shane Larkin 23 punktiga.

Kahe võidu ja kuue kaotusega on Baskonia nüüd eelviimasel ehk 19. kohal, Anadolu Efes on kolme võidu ja viie kaotusega 15.

Tel Avivi Hapoel sai hooaja teise kaotuse, jäädes võõrsil 58:62 alla Olympiakosele. Võitjate parim oli Sasha Vezenkov 14 punktiga, Hapoeli ridades tõi Antonio Blakeney 13 punkti.

Oktoobrikuu lõpetas liidrina Kaunase Žalgiris, olles saanud kuus võitu ja kaks kaotust. Neile järgnevad sama saldoga Belgradi Crvena Zvezda ja Tel Avivi Hapoel. Seejärel on viiel klubil viis võitu ja kolm kaotust: Olympiakos, AS Monaco, Valencia, Panathinaikos, FC Barcelona.

Üheksanda vooruga alustatakse 5. novembril.

Tulemused:

AS Monaco – Panathinaikos 92:84

Olympiakos – Tel Avivi Hapoel 62:58

Belgradi Partizan – FC Barcelona 76:78

Baskonia – Anadolu Efes