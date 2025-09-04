Tilga: jalad muutuvad aina kergemaks ja sees on mõnus ootusärevus

Juuli alguses võistles Tilga Prantsusmaal Talence'i kümnevõistlusel, kuid jättis sellele poolele. Hiljem diagnoositi eestlasel puukborrelioos. "Taastumine on kulgenud hästi ning mul on hea meel, et saan nüüd juba mõnda aega jälle täie hooga trenni teha," kirjutas Tilga ühisrahastusplatvormi Minu Sportlane blogipostituses.

"Pärast puukborrelioosi diagnoosi saamist võtsin kaks nädalat pausi, et organism saaks rahulikult taastuda. Ravi piirdus vaid antibiootikumidega, nii et lõpp hea, kõik hea."

"Viimase kuu jooksul olen saanud teha kõike, mis vaja," jätkas ta. "Raskemad treeningnädalad on nüüdseks selja taga ning ees ootab koormuste vähenemine ja loodetavasti vormi tõus. Trennis on tunne hea — jalad muutuvad aina kergemaks ja sees on mõnus ootusärevus."

Tilga valmistus tiitlivõistluseks ookeani taga Bloomingtonis oma juhendaja Jeff Huntooni näpunäidete järgi. "Midagi konkreetset naljakat või pöörast suvest küll meelde ei tule, aga üks asi on kindel: Bloomingtoni suvi oli erakordselt palav ja niiske," kirjeldas ta.

"Ja see pole ainult minu subjektiivne mulje. Olen siin nüüdseks veetnud kolm suve, ja minu treener Jeff — kes on siin elanud juba 30 aastat — kinnitab sama. Hommikul kella üheksast õhtul üheksani polnud eriti tahtmist kodust välja minna, välja arvatud treeningute jaoks. Viimased kaks nädalat on olnud oluliselt jahedamad ja tõeliselt mõnus on taas õues liikuda ja trenni teha."

Tänavu on Tilga osalenud kahel kümnnevõistlusel. Lisaks Talence'is katkestamisele kogus ta varasuvel Götzises 8405 punkti. "Võistlusi praegu pole, vähemalt mitte selliseid, kuhu üks Eesti kümnevõistleja pääseks," sõnas ta. "Plaan ongi olla USA-s kuni Tokyo maailmameistrivõistlusteni. Õnneks sain sel suvel piisavalt võistelda — küll mitte liialt, aga just parasjagu, et vormi hoida, kogemust ja võistlusnälga kasvatada."

"Tuleviku suhtes olen üsna ootusärev. Kõige keerulisem on olnud see, et rahulikult planeerida ei saa. Kogu aeg peab valmis olema – et äkki on juba järgmisel nädalal vaja kuskile minna ja midagi tõestada," jätkas Eesti aasta meessportlane 2023.

"Õnneks oli MM-ile pääsemise seis tegelikult selge juba paar nädalat tagasi, kui kõik potentsiaalsed konkurendid oma võistlused ära tegid. Teoreetiline võimalus püsis lõpuni, aga see oli väga väike. See olukord oli minu jaoks uus – tavaliselt on teema kas selgelt paigas või lootusetult väljas."

Tilga leiab oma olukorras ka plusse. "Usun, et minu positsioon edetabelis võib osutuda MM-il pigem eeliseks. Võib-olla konkurendid ei oska minuga piisavalt arvestada – ja see võib just mulle kasuks tulla. Olen valmis üllatama!"

Kümnevõistlus on Tokyo MM-il kavas laupäeval-pühapäeval, 20.-21. septembril.