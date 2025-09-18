Team Estonia saab riigilt kaks miljonit eurot lisaraha

Team Estonia toetust tõsteti viimati 2023. aastal 0,5 miljoni euroga. Järgmisel aastal suureneb Team Estonia eelarve seniselt 7,7 miljonilt 9,7 miljoni euroni.

Lisarahastus jaotub sportlaste, koondiste ja tugiteenuste vahel, et tagada tippsportlastele vajalik tugi rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks ning pjedestaalile tõusmiseks. Otsus on pika mõjuga, puudutades nii tänaseid tippe kui ka noori, kes alles sportlaskarjääri alustavad.

"Iga spordi- ja kultuurisündmus aitab Eestit maailmas suuremaks teha. Meie riigi eeliseks on tugevad ja professionaalsed korraldajad, kes on juba praegu end rahvusvaheliselt tõestanud ning väga heast küljest näidanud," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

"Täname kultuuriministrit Heidy Purgat ja spordiusku valitsuskabinetti selle otsuse eest. Samuti täname kogu spordikogukonda, kes on olnud meie kõrval väga aktiivne. See on ühine töövõit," ütles Eesti Olümpiakomitee peasekretär Kristo Tohver.

"See otsus on meie tippspordi jaoks suur samm edasi. Team Estonia eelarve kasv 2 miljoni euro võrra tähendab, et suudame sportlastele ja koondistele pakkuda senisest paremat tuge. Samas on aus öelda, et tippsportlaste tegelikud vajadused on suuremad ja riiklik rahastus ei kata veel kõike. Seetõttu jäävad aktuaalseks ka eraraha kaasamine ja uued algatused, näiteks ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane, mis võimaldab kogu Eesti kogukonnal sportlaste teekonda toetada," rääkis Tohver.

2026. aastal suureneb rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise meede 2 miljoni euro võrra, ulatudes 4 miljoni euroni. Alates 2018. aastast on meetmest kokku toetatud sündmusi 10,1 miljoni euroga, mis on Eesti riigile toonud väliskülastajatelt ja -osalejatelt käibemaksuna tagasi 13,3 miljon eurot.

Meede võimaldab Eestil võõrustada rohkem suursündmuseid, mis toovad kasu nii majandusele kui ka ühiskonnale laiemalt.