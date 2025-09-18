X!

Team Estonia saab riigilt kaks miljonit eurot lisaraha

Varia
Team Estonia ja Eesti epeenaiskonna liige Katrina Lehis.
Team Estonia ja Eesti epeenaiskonna liige Katrina Lehis. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Varia

Riigieelarve läbirääkimistel lepiti kokku Team Estonia ja rahvusvaheliste spordisündmuste rahastamine 2026. aastal.

Team Estonia toetust tõsteti viimati 2023. aastal 0,5 miljoni euroga. Järgmisel aastal suureneb Team Estonia eelarve seniselt 7,7 miljonilt 9,7 miljoni euroni.

Lisarahastus jaotub sportlaste, koondiste ja tugiteenuste vahel, et tagada tippsportlastele vajalik tugi rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks ning pjedestaalile tõusmiseks. Otsus on pika mõjuga, puudutades nii tänaseid tippe kui ka noori, kes alles sportlaskarjääri alustavad.  

"Iga spordi- ja kultuurisündmus aitab Eestit maailmas suuremaks teha. Meie riigi eeliseks on tugevad ja professionaalsed korraldajad, kes on juba praegu end rahvusvaheliselt tõestanud ning väga heast küljest näidanud," ütles kultuuriminister Heidy Purga. 

"Täname kultuuriministrit Heidy Purgat ja spordiusku valitsuskabinetti selle otsuse eest. Samuti täname kogu spordikogukonda, kes on olnud meie kõrval väga aktiivne. See on ühine töövõit," ütles Eesti Olümpiakomitee peasekretär Kristo Tohver. 

"See otsus on meie tippspordi jaoks suur samm edasi. Team Estonia eelarve kasv 2 miljoni euro võrra tähendab, et suudame sportlastele ja koondistele pakkuda senisest paremat tuge. Samas on aus öelda, et tippsportlaste tegelikud vajadused on suuremad ja riiklik rahastus ei kata veel kõike. Seetõttu jäävad aktuaalseks ka eraraha kaasamine ja uued algatused, näiteks ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane, mis võimaldab kogu Eesti kogukonnal sportlaste teekonda toetada," rääkis Tohver. 

2026. aastal suureneb rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise meede 2 miljoni euro võrra, ulatudes 4 miljoni euroni. Alates 2018. aastast on meetmest kokku toetatud sündmusi 10,1 miljoni euroga, mis on Eesti riigile toonud väliskülastajatelt ja -osalejatelt käibemaksuna tagasi 13,3 miljon eurot. 

Meede võimaldab Eestil võõrustada rohkem suursündmuseid, mis toovad kasu nii majandusele kui ka ühiskonnale laiemalt.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

18:58

Team Estonia saab riigilt kaks miljonit eurot lisaraha

18:38

Ametlik: Jose Mourinho naasis kodumaale

18:15

Eesti tennisetippudel oli võidukas mängupäev

17:54

Viljandi HC alustab teekonda Balti liigas

17:35

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

16:58

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

16:30

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

16:10

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

15:50

Balti liiga põhiturniiri viimane mäng jääb eestlannade haigestumise tõttu ära

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

08:56

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

16.09

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo