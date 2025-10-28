Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

Baskonia (1-6) jätkab tabelis viimasel ehk 20. kohal, Dubai (3-4) on 14. real.

Suurima panuse võitu andis üleplatsimehena 25 punkti toonud Timothe Luwawu-Cabarrot, Kobi Simmons toetas 16 punktiga. Dubai resultatiivseimaks osutus Filip Petrušev, kes sai kirja 22 punkti ja seitse lauapalli.

Baskonia avas seitsmendal katsel võiduarve, kui kodusaalis saadi Dubaist jagu 92:85 (26:20, 15:22, 23:18, 28:25).

Žalgiris sai kahe kaotuse kõrvale viienda võidu ja tõusis tabelis Tel Avivi Hapoeli (5-1) seljataha teisele kohale.

Sylvain Francisco vedas võitjaid 23 punkti ja kümne tulemusliku sööduga, Moses Wright lisas omalt poolt 14 silma ja hankis kaheksa lauapalli. Kaotajate parimana viskas Matthew Morgan 19 punkti.

Žalgiris juhtis külaliste vastu peaaegu kogu kohtumise. Neljanda veerandi alguses lubati Bologna nelja punkti kaugusele, kuid sellele vastati kahe suure vahespurdiga ning kokkuvõttes alistati Itaalia klubi 21 punktiga.

