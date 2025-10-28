X!

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

Korvpall
Kaunase Žalgirise mängijad.
Kaunase Žalgirise mängijad. Autor/allikas: BC Žalgiris Kaunas/Facebook
Korvpall

Korvpalli Euroliigas teenis Kaunase Žalgiris teise järjestikuse võidu, alistades kodupubliku ees Bologna Virtuse 86:65 (25:11, 17:22, 16:17, 28:15).

Žalgiris juhtis külaliste vastu peaaegu kogu kohtumise. Neljanda veerandi alguses lubati Bologna nelja punkti kaugusele, kuid sellele vastati kahe suure vahespurdiga ning kokkuvõttes alistati Itaalia klubi 21 punktiga.

Sylvain Francisco vedas võitjaid 23 punkti ja kümne tulemusliku sööduga, Moses Wright lisas omalt poolt 14 silma ja hankis kaheksa lauapalli. Kaotajate parimana viskas Matthew Morgan 19 punkti.

Žalgiris sai kahe kaotuse kõrvale viienda võidu ja tõusis tabelis Tel Avivi Hapoeli (5-1) seljataha teisele kohale.

Baskonia avas seitsmendal katsel võiduarve, kui kodusaalis saadi Dubaist jagu 92:85 (26:20, 15:22, 23:18, 28:25).

Suurima panuse võitu andis üleplatsimehena 25 punkti toonud Timothe Luwawu-Cabarrot, Kobi Simmons toetas 16 punktiga. Dubai resultatiivseimaks osutus Filip Petrušev, kes sai kirja 22 punkti ja seitse lauapalli.

Baskonia (1-6) jätkab tabelis viimasel ehk 20. kohal, Dubai (3-4) on 14. real.

Teised tulemused:

Crvena Zvezda - ASVEL 79:65
Bayern - Real 90:84
Panathinaikos - Maccabi 99:85
Barcelona - Olimpia 74:72
Paris - Anadolu Efes 80:90
Valencia - Fenerbahce 92:79

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Ülikooliderbi püstitas Eesti-Läti liigas senise hooaja publikurekordi

28.10

Eestlannad välismaal: Asi ja Lass aitasid oma klubi võidule

28.10

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

27.10

Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

26.10

Varrak tudengimeeskonnast: kui oled normaalne vend, siis õpingud ei sega

26.10

Raieste tegi Murcia võidumängus korraliku partii

26.10

Nuggets sai kodupubliku ees lustida, Thunder jätkas võidukalt

26.10

Asi kerkis Belgias üleplatsinaiseks, Legia teenis võidulisa

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud

25.10

TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama

25.10

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu

25.10

Õlatraumast tervenev Kotsar võttis koha sisse Yokohama pingil

25.10

NBA tähed on alustanud hooaega muljetavaldavate partiidega

25.10

Pariis viskas Belgradis üle saja punkti

videod

sport.err.ee uudised

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

28.10

ETV spordisaade, 28. oktoober

28.10

Uue väljakutse vastu võtnud Endrekson: ikka võtsin mõtlemisaja

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

28.10

Sinjavskilt võeti värav ja Bohemians kaotas liiderklubile

28.10

Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

28.10

Kansas City Chiefs läheb aina paremasse hoogu

28.10

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

28.10

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

28.10

Eesti jalgpallikoondis mängib kuninga silme all

28.10

Malõgina ei jätnud belglannale erilist sõnaõigust

28.10

Põlatud Hollandi rannavõrkpallur ei saanud MM-iks viisat

28.10

Crosby jõudis veel ühe ilusa tähiseni

loetumad

27.10

Barcelona satelliitturniiril jõudis pjedestaalile neli Eesti vehklejat

28.10

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

28.10

Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

27.10

Kohtunike juht suluseisuskandaalist: videokohtuniku otsus oli korrektne

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

27.10

Janek Mäggi hakkab taas juhtima maailma kabeelu

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

28.10

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

28.10

Põlatud Hollandi rannavõrkpallur ei saanud MM-iks viisat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo