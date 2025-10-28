Malõgina ei jätnud belglannale erilist sõnaõigust

Malõgina alistas tund aega kestnud esimese ringi kohtumises 20-aastase belglanna Romane Longueville'i (WTA 906.) 6:0, 6:3.

Kusjuures Malõgina oli sama vastasega mänginud juba kvalifikatsioonis ning siis kujunesid eestlanna võidunumbriteks 6:1, 7:6. Longueville pääses põhitabelisse nn õnneliku kaotajana.

Teises ringis läheb Malõgina kokku kas kaheksandana asetatud itaallanna Camilla Rosatello (WTA 212.) või briti Alicia Dudeneyga (WTA 499.).

Kolmapäeval on Malõgina võistlustules ka paarismängus, kus ta mängib koos Dudeneyga. Nende esimeseks vastaseks on Jaapani-Saksa duo Mayuka Aikawa ja Gina Marie Dittmann.