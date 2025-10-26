Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

Kui suve lõpus siirdusid Henry Heina parimad õpilased eesotsas Eneli Jefimovaga Ameerikasse, on uue peatükiga harjumas ka treener ise.

"Päris kiiresti võib ära harjuda. Saab magada seitsme-kaheksani hommikul, see on päris nauditav," muigas Hein ERR-iga rääkides. "Eriti need nädalad, mis ma Eestis olen, on võrdlemisi rahulikud. Välismaal on vähe intensiivsemad, aga päris kiiresti olen ära harjunud, praegu väga kurta ei saa."

"Oma sportlasi ikka igatsen, sellist oma punti, kellega tegutseda. Aga hetkel veel väga kiiresti siin Eestis basseini äärele joosta ei taha, hetkel paus on päris õigel ajal." Nõndanimetatud pausi sisustab Hein teadmiste kogumisega välismaal, täiendades end teiste tipptreenerite juures. Käia on ta jõudnud juba USA-s, Iirimaal ja Austrias. Sel nädalavahetusel lendas ta Hollandisse, kus saab treenida Euroopa andekamaid noori.

"Seal on Euroopa juunioride koondiste laager, mida korraldatakse teist aastat. Kokku tuleb umbes 130 Euroopa parimat noort ujujat ja mina olen üks rinnuliujumise peatreeneritest," selgitas Hein. "Annan trenni ja lisaks sellele on mul seal ka viis kuni seitse abitreenerit, mis on minu jaoks päris uudne roll. Eks mul nuputamist veel on, mis ma neile seal tarka räägin. Seal olen ikkagi basseini äärel ja annan trenne."

Kuigi Hein plaanib tuuritamisega jätkata ka uuel aastal, on 34-aastane kahekordne Eesti aasta treener saanud välismaalt juba palju väärtuslikke kogemusi kui ka tööpakkumisi.

"Palju on ikkagi õppimist, eriti, kuidas treenida või töötada täiskasvanud sportlastega. Mina olen ikkagi noortega töötanud," tõdes Hein. "Eneli ja mõned on küll väga heal tasemel, aga [olen saanud] just seda kogemust, kuidas ikkagi töötada täiskasvanud profisportlastega ja kuidas töötada ka nii-öelda süsteemis, kus on koondiste tasemel direktorid ja muud juhid."

"Üks selline konkreetsem pakkumine on juba laual ka, seda ma veel siin niimoodi lahti ei räägi. Kas ma selle pakkumise ka vastu päriselt võtan, eks see selgub siin hiljem," avaldas Hein.

Kõige selle kõrvalt hoiab ta mõistagi ühendust ka oma Ameerikasse läinud õpilastega. "Kui Enelist rääkida, siis tema on seal olnud nüüd äkki kaks kuud ja hetkel paistab, et kõik on väga hästi läinud. Esimene võistlus lühiraja basseinis, mis meie jaoks olulisem, läks väga hästi ja paistab, et kohanenud on ka kiiresti. Ega me ülemäära siin igapäevast ühendust ei hoia, pigem uurin võib-olla iga kahe nädala tagant, et kuidas läheb. Aga hetkel paistab, et kõik on tip-top ja noored naudivad oma uut elu," sõnas Hein.