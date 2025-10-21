Jefimova ujus USA-s karjääri esimesed Eesti rekordid jardibasseinis

18-aastane eestlanna startis Atlantas Georgias toimunud mõõduvõtul, kus tema koduülikool läks vastamisi Georgia Techi, Florida State ja Georgia ülikoolidega, kirjutab ujumisuudiseid vahendav priitswim.com.

Lühirajal ja tavabasseinis kõiki Eesti rinnuliujumise rekordeid omavJefimova ujus alustuseks 100 jardi rinnuli ajaga 57,67, mis tõstis ta koheselt ka USA ülikoolide hooaja pingereas teiseks. Ühtlasi ületas ta 14 aastat Jane Trepi nimel olnud rahvusrekordi 58,94.

Tasub märkida, et tänavu kevadel peetud USA üliõpilasmeistrivõistlustel oleks Jefimova aeg andnud neljanda koha. Samuti tõusis eestlanna enda ülikooli läbi aegade paremuselt teiseks 100 jardi rinnuliujujaks, jälitades vaid kooli rekordi omanikku Sophie Hanssonit (56,72).

Seejärel võttis Jefimova ette 200 jardi rinnuliujumise ja seda kahel korral. Alustuseks sai ta kirja 2.09,21 ja päev hiljem 2.07,38, millega ületas Maria Harutjunjanile kuulunud tipptulemuse 2.11,53. See aeg tõstis Jefimova hetkel USA kõige kiiremaks ujujaks ülikooliõpilaste seas.

Põhja-Carolina ülikooli läbi aegade pingereas annab Jefimova rekord neljanda koha. Parim tulemus on Hanssoni nimel ajaga 2.03,75. Kõik ujumised Sillamäelt pärit ujuja veenva ülekaaluga ka võitis.

Jefimova ja Põhja-Carolina ülikool on taas võistlustules 7.-8. novembril, kui minnakse kodubasseinis vastamisi Ohio State ja Virgina Techi naiskondadega. Eesti Ujumisliit ametlikult jardibasseini rekordeid ei tunnista.