X!

Jefimova hindas end tugeva neljaga: USA treeningud sobivad mulle

Ujumine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Ujumine

Ujumise MK-sarja esimesel etapil suurepäraseid tulemusi näidanud Eneli Jefimova kohaneb ülikoolieluga Ameerikas. Järgmistel MK-etappidel ta ei osale, kuid kindlasti on plaanis startida detsembri alguses Euroopa lühiraja meistrivõistlustel.

Augustikuus Põhja-Carolina osariigi ülikoolis õpinguid alustanud Eneli Jefimova sai võimaluse esimesel MK-etapil startida, sest kooli võistluskalendrisse see sobis. Isikliku rekordi lähedased tulemused kõigil kolmel rinnuliujumise distantsil valmistasid rõõmu – 50 meetri finaali Jefimova võitis ning 100 meetris oli ameeriklanna Kate Douglassi järel teine.

"Ma paneks endale hindeks 4+. 5 oleks olnud, kui oleksin mõne isikliku rekordi ujunud, aga tegelikult sellises hooaja faasis ujuda nii lähedale isiklikele rekordile on väga hea märk. Siia tulles ma ikkagi olin kolm nädalat veest eemal. Alustasime täiesti nullist, aga samas ei saa ära unustada seda eelnevat tööd, mida ma kodus mitu aastat koos Henryga [Hein] tegin. Võin kindlasti öelda, et need USA treeningud sobivad mulle, kui ma juba keset hooaega selliseid tulemusi näitan. Liigume õiges suunas," rääkis Jefimova ERR-ile.

Rohkem starte MK-sarjas Jefimova sel sügisel ei tee – ees ootavad esimesed võistlused jardibasseinis. "See MK-etapp, mis järgmisena tuleb, seal ma ei saaks võistelda, sest sel nädalal läheme USA ülikoolide võistlusele. Võib-olla oleks mõeldav minna kolmandale MK-etapile, aga samas siis võib tulla korraga liiga palju võistlusi. Seega otsustasime, et sellest ühest MK-etapist täitsa piisab."

Vaevalt paar kuud Ameerikas elanud Jefimova tunnistab, et algus oli raske, aga nüüd on ta kiire elutempo ja intensiivsemate treeningutega harjuda jõudnud. "See oli jah päris suur muutus minu elus. Praeguseks olen kõigega palju paremini ära harjunud. Tean enam-vähem kus mis asub, et saan linnaku peal Google Mapsita hakkama. Palju kergem on nüüd," märkis 2024. aasta Euroopa meister.

Toimetaja: Henrik Laever

