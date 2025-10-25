Sulgpalli juunioride Euroopa karika etapil jäi Eestisse mitu võitu

Tartus toimunud sulgpalli juunioride Euroopa karikaetapil YONEX Estonian Junior võidutses nii üksik- kui paarismängus Marti Joost. Lisaks võidutsesid eestlannad paarismängus.

Joost võitis üksikmängu, alistades 16seas Brasiilia mängija ja veerandfinaalis Priit Põderi. Poolfinaalis oli esimese asetusega Joost parem neljanda paigutusega prantslasest Lubin Le Flochist 21:15, 21:9. Finaalis läks ta vastamisi Rokas Lesinskasega ja alistas leedulase 21:10, 21:12.

Teine turniirivõit tuli Joostile paarismängus, kus ta mängis koos Rasmus Roogsooga. Poolfinaali jõudsid Eesti ja Leedu paarid. Joost ja Roogsoo alistasid kolmes geimis Joris Ivanauskase ja Kipras Sakalauskase 21:11, 17:21, 21:9. Teises poolfinaalis jäid Oliver Hani ja Priit Põder alla Rokas Lesinskasele ja Nojus Tenikaitisele 17:21, 14:21. Finaalmängus olid eestlased paremad: Joost ja Roogsoo teenisid Lesinskase ja Tenikaitise üle 24:22, 21:14 võidu.

Eesti neiud jätisd kolmanda turniirivõidu samuti koju, kui Lumikki Liias ja Marija Paskotši võitsid finaalis Yael Brunnschweilerit ja Sanna Germanni Šveitsist 21:18, 21:15. Neidude üksikmängus jõudis Paskotši poolfinaali, kuid kaotas seal napilt kolmes geimis hilisemale turniiri võitjale Taist Pimchanok Sutthiviriyakulile.

Samas toimus ka U-17 vanuseklassi Euroopa karikaturniir, kus eestlastest said turniirivõidu neidude paarismängus Kaisa Liis Lepp ja Romili Vakk, kes alistasid finaalis Türgi paari Nimet Ergun - Gulsu Vural 21:11, 21:17. Vakk sai veel üksikmängus teise koha, kui pidi finaalis tunnistama just Vurali 21:11, 21:16 paremust.