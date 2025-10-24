Hollas - Remmelg piirdusid Kaplinnas alagrupiga

Hollas ja Remmelg kaotasid esimeses voorus Saksamaa paarile Linda Bock - Louisa Lippmann võidetud avageimi järel 21:18, 17:21, 11:15. Teises voorus tuli tunnistada ka Leedu paari Ieva Dumbauskaite - Gerda Grudzinskaite 21:19, 21:19 paremust.

Leedulannade vastu õnnestus Hollasel ja Remmelgil asuda juhtima 16:14 ja 18:15, kuid seejärel kaotati viis punkti järjest ja geim kuulus siiski vastastele.

Suurema osa teisest geimist olid eestlannad juhtimas, sealhulgas näiteks 13:10. Järgnes tihe heitlus, kus kumbki pool ei pääsenud juhtima enam kui kahe punktiga, aga otsustavatel hetkedel olid Dumbauskaite - Grudzinskaite pidevalt puntki-paariga peal ja said võidu.

Kvalifikatsiooniringis olid Hollas - Remmelg alistanud aga kohaliku paari Annetta Frederiksen - Randy Williams 21:8, 21:12.