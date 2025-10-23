X!

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

Käsipall
Marcus Rättel
Marcus Rättel Autor/allikas: Marie-Johanna Kippar/SK Tapa
Käsipall

Kui kolmapäeval võttis Mistra meeste käsipalli meistriliigas kindla võidu HC Viimsi/Alexela üle ning tõusis tabeli tippu, siis neljapäeval üritasid oma kohta parandada SK Tapa/Team Kaitsevägi ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper.

Võrdsete heitluses alanud lahingus suutis SK Tapa siiski poolaja keskpaigaks kerge initsiatiivi võtta, haarates Kaspar Leesi realiseeritud kiirrünnaku järel 11:8 eduseisu. Järgnevate minutite jooksul teenisid võõrustajad aga paar kaheminutilist karistust, HC Kehra kasutas ülekaalu edukalt ära ja juhtis Karl Kõveriku tabamuse järel 24. minutil juba 13:12. Poolaja lõpus kumbki meeskond oma tahtmist peale ei suutnud suruda ning vaheajale mingi 15:15 viigiga.

Teise poolaja alguses tõrjus Madis Valk SK Tapa postide vahel juba kolmanda vastaste karistusviske, Mihkel Parm skooris kahel korral järjest ja võõrustajad haarasid 23:18 edu. HC Kehra üritas seejärel oma kaitseformatsiooni muutes agressiivsust tõsta, kuid vähemalt 50. minutiks oli Kaitseväe meestel alati vastus olemas, kui 26:19 ette mindi. Eduseisu kodupubliku ees mänginud meeskond enam maha ei mänginud ning lõppseisuks jäi 32:23.

Võõrustajate resultatiivseim oli Marcus Rättel kaheksa tabamusega ning mainimata ei saa jätta ka Madis Valgu 15 tõrjet. HC Kehra eest viskasid Indrek Normak, Sigmar Seermann ja Markus Leidsaar neli väravat. Meistriliigas tuleb nüüd mõne nädalane paus, mille jooksul koguneb Eesti meeste koondis. Järgmised kohtumised toimuvad 5. ja 6. novembril.

"Suutsime alguses end hästi käima saada, nii nagu eelmises karikavõistluste kohtumises Viimsi vastu," võttis kohtumise kokku SK Tapa resultatiivseim mees. "Pidasime treeneri ette antud mänguplaanist lõpuni kinni, tegime täna neid asju, mida me hästi oskame. Realiseerimine oli paigas ja loomulikult Madis (Valk - toim.) aitas kõvasti postide vahel."

Toimetaja: Anders Nõmm

