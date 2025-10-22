Hollas ja Remmelg pääsesid kõrgeima taseme MK-etapil põhiturniirile

Hollas ja Remmelg panid 24 minutit kestnud matšis oma paremuse maksma numbritega 21:8, 21:12.

Eesti parim rannavolleduo alustas kõrgeima taseme etappi kvalifikatsioonist, kus kohtuti kohaliku paari Anneta Frederikseni ja Randy Williamsiga.

Eelmisel nädalal Filipiinidel Nuvalis Challenge taseme MK-etapil viienda koha saanud rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg jätkavad hooaega Elite 16 taseme turniiril Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas.

