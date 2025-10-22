Hollas ja Remmelg pääsesid kõrgeima taseme MK-etapil põhiturniirile
Eelmisel nädalal Filipiinidel Nuvalis Challenge taseme MK-etapil viienda koha saanud rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg jätkavad hooaega Elite 16 taseme turniiril Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas.
Eesti parim rannavolleduo alustas kõrgeima taseme etappi kvalifikatsioonist, kus kohtuti kohaliku paari Anneta Frederikseni ja Randy Williamsiga.
Hollas ja Remmelg panid 24 minutit kestnud matšis oma paremuse maksma numbritega 21:8, 21:12.
Põhiturniiril minnakse esimesena vastamisi kuuendana asetatud Saksamaa paari Linda Bock - Louisa Lippmanniga. Alagrupiturniir algab neljapäeval.
