Hollas ja Remmelg jätkavad hooaega MK-etapiga Lõuna-Aafrika Vabariigis

Rannavõrkpall
Heleene Hollas ja Liisa Remmelg.
Heleene Hollas ja Liisa Remmelg. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Eelmisel nädalal Filipiinidel Nuvalis Challenge taseme MK-etapil viienda koha saanud rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg jätkavad hooaega Elite 16 taseme turniiril Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas.

Eesti parim rannavolleduo alustab kõrgeima taseme etappi kvalifikatsioonist, kus kohtutakse kolmapäeval Eesti aja järgi kell 14.10 kohaliku paari Anneta Frederikseni ja Randy Williamsiga, vahendab volley.ee.

Põhiturniirile pääsemiseks tuleb läbida kaks kvalifikatsiooniringi, alagrupiturniir algab neljapäeval.

Eelmisel nädalal alistasid alagrupis võidu ja kaotuse saanud Hollas ja Remmelg Filipiinidel seejärel Leedu paari Jekaterina Kovalskaja - Daniele Kvedaraite 21:17, 21:18 ja siis ka Tai paari Naraphornrapat Taravadee - Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee 21:17, 18:21, 15:10.

Toimetaja: Anders Nõmm

