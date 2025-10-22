Hollas ja Remmelg jätkavad hooaega MK-etapiga Lõuna-Aafrika Vabariigis

Eesti parim rannavolleduo alustab kõrgeima taseme etappi kvalifikatsioonist, kus kohtutakse kolmapäeval Eesti aja järgi kell 14.10 kohaliku paari Anneta Frederikseni ja Randy Williamsiga, vahendab volley.ee.

Põhiturniirile pääsemiseks tuleb läbida kaks kvalifikatsiooniringi, alagrupiturniir algab neljapäeval.

Eelmisel nädalal alistasid alagrupis võidu ja kaotuse saanud Hollas ja Remmelg Filipiinidel seejärel Leedu paari Jekaterina Kovalskaja - Daniele Kvedaraite 21:17, 21:18 ja siis ka Tai paari Naraphornrapat Taravadee - Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee 21:17, 18:21, 15:10.