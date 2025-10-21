Eesti veemotosportlased tõid Itaaliast koju kaks maailmameistritiitlit

Möödunud nädalavahetusel toimus Sardiinias Olbias Aquabike World Championshipi võistlus, mis oli pro-võistlusklassi (GP1) MM-sarja teine etapp ning kus selgusid GP2 ja GP4 klasside maailmameistrid.

Olbia pakkus sportlastele sügiseselt jahedat, ent päikeselist võistlusnädalavahetust. Tänavune rada asus Olbias uues võistluspaigas, kus betoonseinad ja tehniline rajakujundus panid sportlaste sõiduoskused tõsiselt proovile. Võistlusel kasutati esmakordselt ka lendstarti (rolling start), mis tõi kaasa mõningaid vaidlusi stardipositsioonide ja stardilipu nähtavuse üle.

Mattias Reinaas tegi Ski GP2 klassis puhta töö, kui võitis kõik kolm sõitu ja kindlustas endale MM-tiitli. "Kõigis kolmes sõidus stardivõidud ja kontrollitud sõidud algusest lõpuni – see näitab, et treeningud ja võistlusmasina ehitus õnnestusid hästi. Väga head meelt teeb ka see, et Ski GP2 klassi esinelikus olid kolm minu ehitatud jetti! Olen 14 aastat jetiga kihutanud ja see tiitel peaks olema minu 24. maailmameistritiitel."

"Sel aastal soovin veel osaleda Ski GP2 masinaga Jet Ski World Cupil Tais. Uueks hooajaks plaane veel ei tee, kuna alustasin ülikooliõpinguid ja on vaja sättida paika ajakavad ning garaažitunnid," lisas Reinaas.

Reinaasi järel saavutas teise koha Karl Joosep Steinberg, kes lõpetas kahes sõidus teisel ja ühes kolmandal kohal. "Esimene UIM MM-etapp läks ootuspäraselt – kokkuvõttes teine koht. Kvalifikatsioonis olin teine, kuid esimeses sõidus tegin stardis väikse vea ja käisin vees ära. Õnnestus siiski viimaselt kohalt kolmandaks tõusta. Teises ja kolmandas sõidus sain rahulikult oma sõitu teha ning tulemusega võib rahule jääda," ütles Steinberg.

Teise MM-tiitli tõi Eestile Mattias Siimann, kes oli Runabout GP2 klassis kindlalt kiireim. Ta võitis kolmest sõidust kaks ja teenis ühe teise koha. "Olbia MM oli minu jaoks kaua oodatud võimalus minna taas ennast tõestama. Ajasõidus oli tõrkeid, kuid sõitudega sai kõik parandatud ja tiitel kaitstud!".

Lisaks sõitis Siimann ka Runabout GP1 klassis, kus saavutas kokkuvõtes neljanda koha (P5 & P3). "GP1 klassis lootsin paremat tulemust, aga kahte klassi järjest sõita oli füüsiliselt väga kurnav ning pidin leppima neljanda kohaga. Seekordne Olbia rada oli täiesti teistsugune – rohkem laineid, vähem sirgeid kohti, kus puhata. Üleüldiselt olen tulemusega väga rahul ja siit saab ainult paremaks minna."

Mattias Siimann pjedestaalil. Autor/allikas: H20 Aquabike

Ski GP4 klassis tõi Ander-Hubert Lauri Eestile teise koha (P2, P2, P1). "Ski GP4 klassi hõbe tõi teatud positiivsust. Kahjuks pidime me GP1 klassis silmitsi seisma tehniliste väljakutsetega ning ühtegi korralikku sõitu me seekord kirja ei saanud. Ootame juba järgmist etappi Dohas," ütles Lauri.

Ski Ladies GP1 klassis oli Jasmiin Üpraus heas hoos – avasõidust võit, teises kolmas koht, kuid kolmanda sõidu tulemust mõjutas tehniline rike. Kokkuvõttes oli Üpraus neljas. Ski GP1 klassis saavutas Kerto Kase 12. koha (P19, P10, P9) ja Ander-Hubert Lauri 24. koha (P20, DNF, P22), kelle nädalavahetust varjutasid tehnilised mured.

GP1 klassidel on jäänud vee sõita otsustav etapp Dohas, mis toimub järgmisel nädalavahetusel.

Runabout GP4 klassis olid eestlased taas stabiilsed: Henri Koppas sai neljanda, Arti Molter kuuenda, Rihard Leinsalu seitsmenda ja Kauri Kaunispaik 13. koha.

Runabout Ladies GP4 klassis esindasid Eestit neli sportlast: Kätriin Nilbe teenis viienda, Carmen Roosmaa üheksanda, Katarina Sepp kümnenda ja Annemarie Õiemets 11. koha.

Kokku osales Olbias üle 150 sportlase rohkem kui 30 riigist.