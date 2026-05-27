Ringrajasõitja Alex Reimann tõusis Zandvoortis pjedestaalile

Reimann saavutas Zandvoortis teises sõidus PRO-klassi kolmanda koha. Reimann alustas teist sõitu teiselt stardikohalt. Kvalifikatsioonis oli ta PRO-klassis teine, jäädes liidripositsiooni omanikust napilt maha. Sõit kulges ühtlases tempos: Porsche 911 GT3 Cup autoga hoidis Reimann liidrigrupi rütmi algusest lõpuni ja jõudis finišisse 3,912 sekundit liidri järel, vahendab Autosport.ee.

Laupäevane esimene sõit jäi tagasihoidlikumaks. Reimann startis viiendalt kohalt ja lõpetas PRO-klassis kuuendana — rajaintsident mõjutas sõidu kulgu. Punktid said kirja, kuid nädalavahetuse põhitulemus tuli pühapäeval.

Kahe etapi järel hoiab Reimann PRO-klassi üldarvestuses teist kohta. Liidrist lahutab teda vaid mõni punkt.

"Pühapäeval sujus kõik üsna hästi. Auto oli algusest peale paigas, suutsin oma rütmi hoida ja poodiumikoha sain kätte," ütles Reimann möödunud nädalavahetuse kohta.

Quanloop EST1 Racing meeskonnajuht Raimo Kulli lisas: "Alex tegi pühapäeval hea töö. Laupäev läks teisiti, aga nädalavahetus tervikuna oli tugev. Tio tõi esimeses sõidus meeskonnale samuti koha poodiumil. Liigume edasi."

Küprose sõitja Tio Ellinas lõpetas laupäevases esimeses sõidus PRO-klassis kolmandana. Samuti Quanloop EST1 Racingu värvides sõitev Saudi Araabia sõitja Ali Aljuffali võistles Rookie-klassis ja jõudis mõlemas sõidus finišisse.

Reimann osaleb paralleelselt ka Porsche Carrera Cup France'i sarjas. Sealne järgmine etapp sõidetakse 18.–21. juunini Belgias Spa-Francorchampsis. Porsche Carrera Cup Beneluxi hooaeg jätkub hiljem suvel.